Lluvias en Colombia dejan 1.514 familias afectadas

Esos hechos sucedieron en 65 de los 1.101 municipios del país, en los que hasta el momento no se registran desaparecidos.

La temporada de lluvias en Colombia ha dejado en lo que va corrido de marzo al menos cinco muertos, 17 heridos y 1.514 familias afectadas, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



La entidad detalló en un comunicado que los hechos ocurrieron en "15 eventos" en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda y Boyacá, en el centro del país, y en los caribeños Magdalena y Cesar.



De igual forma, en Cauca, Nariño y Valle del Cauca; en Chocó y Antioquia, y en Santander, Guainía y Norte de Santander.



La información agregó que de los eventos, 38 fueron vendavales, 18 "movimientos en masa", ocho inundaciones, cinco avenidas torrenciales, tres crecientes súbitas, una granizada y el último una tormenta eléctrica.



"En cuanto a las personas que han perdido la vida con ocasión de estos eventos, se han registrado dos en Chaparral, Tolima, por un vendaval; uno en Tenerife, Magdalena, por la misma razón; uno en Útica, Cundinamarca, por una avenida torrencial, y una persona en Amagá, Antioquia", agregó la información.



El director de la UNGRD, Eduardo José González, manifestó que las entidades que hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) están listas para atender los hechos que pueda provocar la temporada de lluvias.



"Los municipios y los departamentos quienes ya tienen activos en gran parte del país sus planes de contingencia para mitigar el impacto que pueda generar el aumento del agua en algunas zonas de Colombia", aseveró González.



Es por ello que la UNGRD instó a los colombianos a prepararse y tomar las "medidas de precaución necesarias" para evitar las emergencias, entre las cuales están "no exponerse en zonas de riesgo de deslizamiento e inundación" y "no desviar ni taponar caños o desagües".



EFE