Los pasos que siguen para el debate de reforma a la salud

Después de que el pasado miércoles se llevara a cabo el segundo debate sobre la reforma a la salud, en la Cámara de Representantes, y se avalara por unanimidad la creación de una subcomisión para “lograr un texto concertado sobre la reforma con los distintos actores”, los miembros de la célula legislativa ahora tendrán que seguir una serie de pasos para alcanzar el objetivo de la política.





De acuerdo con lo dicho a Portafolio por el representante del partido de ‘La U’, Victor Salcedo, al amparo de la ley quinta que se establece en el reglamento interno del Congreso, es viable hacerle cambios al texto de la reforma, mediante una proposición, tal y como se llevó a cabo.



Es por esto que el congresista asegura que una vez hecha la proposición, esta se somete a votación en la plenaria y será este organismo es el que decida si se acoge o se sustituye el proyecto de ley a la salud.



“Una vez surtido el proceso de participación y concertación que fue aprobado ayer por la plenaria y definido cambios al articulado, se presenta a la Plenaria vía proposición sustitutiva y será la plenaria la que decida si aprueba o no”, dijo.



Así mismo, añadió que en la Comisión se realizaron más de cinco audiencias públicas, en las cuales “muchos actores manifestaron que no se les había tenido en cuenta, pero resaltaron el apoyo a la necesidad de un diálogo más abierto”.



“De los actores que se manifestaron están la asociación de pacientes de alto costo y agremiaciones de IPS y ni que decir de las EPS”, resaltó.

Las reacciones

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que agrupa a las EPS del contributivo, a través de sus redes sociales “celebraron” la aprobación en la Cámara de una subcomisión afirmando que “entre todos es posible pensar y construir el sistema de salud que soñamos todos los colombianos”.



También, el exministro de Salud, Fernando Ruíz, comunicó que la célula legislativa dio un paso en el sentido correcto ya que “la reforma no debe aprobarse a las patadas (...) El texto actual es un adefesio inaplicable. Ojalá no sea un mero gesto político”.



Vale la pena destacar que el representante Victor Salcedo, detalló que el consenso del proyecto debe contener garantía de la prestación y continuidad de los servicios de salud, la real vigilancia en los recursos del sector, el fortalecimiento de la red pública, la atención diferencial en las zonas apartadas, entre otros.



A su turno, el docente de la Universidad del Rosario y experto en salud, Paúl Rodríguez, indicó que el proyecto ha cambiado “mucho” y está compuesto por la base original que se presentó, pero que ahora se han agregado temas como el de la Unidad de Pago Capitación (UPC).



“El texto de la reforma como está planteado hoy en día no tiene mucho sentido en si mismo. Sí es necesario que termine modificándose. Pero, la gran pregunta es qué tanto se va a cambiar, si es del lado de la academia o de los prestadores”, concluyó el académico.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio