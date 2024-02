El presidente Petro reitera su pedido de reformar la ONU: qué cambios pide y por qué

El presidente Gustavo Petro reiteró, este sábado 17 de febrero, su llamamiento a impulsar una reforma del funcionamiento de la ONU que elimine vetos, pues no es "democrático" que unos pocos países puedan imponer vetos cuando la mayoría votan "en contra de la guerra".



"Hay que transformar las Naciones Unidas; no es posible que hoy la inmensa mayoría de la humanidad vote en contra de la guerra y haya poder de veto de quienes tienen las armas", dijo Petro en declaraciones a medios en Múnich (Alemania), donde participó en la Conferencia de Seguridad.



El presidente, en un panel de esta conferencia junto al presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, durante el viernes 16 de febrero, ya concluyó su intervención pidiendo un sistema democrático global.



"La humanidad ha votado en la ONU el fin de las guerras, ¿por qué no nos hacen caso? ¿Por qué tienen más aviones? Pues más aviones es la barbarie, más votos es la democracia, la civilización y la humanidad", aludió.



Este sábado, antes de regresar a Colombia, aseguró que los vetos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU "no se llaman democracia".



Gustavo Petro. EL TIEMPO

"Si de verdad queremos mantener la humanidad en este planeta, que está en un tiempo crítico, los votos tienen que valer más que el veto; eso significa que superar las guerras nos lleva a un pacto donde el sur tiene algo que decir", alegó Petro, quien este sábado se reunió con el canciller alemán, Olaf Scholz, y con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.



Petro, quien fue el único presidente suramericano invitado a esta conferencia, también destacó que Colombia ha elevado su nivel en el panorama internacional, justamente por las lecciones que tiene para dar en materia de construcción de paz.



"Nuestra experiencia de salir de la violencia, que viene de hace décadas, nos permite enseñar en un mundo que cada vez está más en guerra y esa es la importancia de Colombia, por eso suena, por eso es invitada, por eso nos escuchan", dijo el presidente colombiano.



EFE