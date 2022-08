Los consejos de 4 exminhacienda para Ocampo

Aunque José Antonio Ocampo, el nuevo ministro de Hacienda para el Gobierno de Gustavo Petro es un veterano en la materia, pues ya ocupó el cargo entre 1996 y 1997, además de otros roles ministeriales y de alto nivel gubernamental, enfrentará varios retos importantes en su segundo round al frente de Hacienda y Crédito Público.



(Reforma tributaria se presentaría el 8 de agosto).

Manejar las finanzas públicas en un contexto marcado por necesidades de gasto marcadas, sumadas a un estrecho margen de maniobra por un apretado panorama fiscal, son las situaciones que convierten la idea de una reforma de cerca de 5% del PIB en una tarea maratónica.



Portafolio consultó a cuatro exministros de Hacienda sobre los retos más grandes que sienten enfrentará el nuevo gobierno en materia económica, y Ocampo, en la cabeza del ministerio de Hacienda, y también les preguntó por las recomendaciones para el nuevo titular de la cartera.



El manejo de las cuentas fiscales es uno de los consejos más recurrentes, pero Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, Óscar Iván Zuluaga y Juan Camilo Restrepo destacaron varias habilidades claves que requerirá Ocampo, como saber lograr consensos, ser estratégico al elegir las prioridades de gasto, e incluso, el asertivo en la comunicación.

Juan Camilo Restrepo EL TIEMPO

Juan Camilo Restrepo

“El principal reto a mi entender es conciliar la situación fiscal del país, que es muy estrecha actualmente, con la atención a las expectativas que han despertado las propuestas del presidente electo durante lo que fue la campaña presidencial.



Las disponibilidades fiscales están muy ajustadas, mientras que las expectativas por esas ofertas que se hicieron a lo largo de la campaña son gigantescas. Cómo conciliar eso es el principal reto de la política fiscal y del ministerio de Hacienda.



Creo que el nuevo titular tiene muy en claro, primero, que hay que seguir cumpliendo la regla fiscal, eso lo ha dicho varias veces, y me parece que es un mensaje de seriedad y, desde luego, dentro de todas esas ofertas de gasto social que se han mencionado hay que escoger cuáles son las más prioritarias y cuáles no lo son, e irlas desarrollando paulatinamente.



No se pueden hacer todas al mismo tiempo ni financiarlas todas simultáneamente”.



Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático. Archivo particular

Óscar Iván Zuluaga



“Los principales retos que enfrentará el Ministro de Hacienda tienen que ver con garantizar la confianza de los mercados y los inversionistas; respetar la institucionalidad fiscal (independencia del Banco Central y la regla fiscal); mantener un crecimiento económico no inferior al 5% para asegurar la sostenibilidad de la deuda y el superávit primario y volver a niveles de inflación anual no mayores al 4%.



En cuanto a las recomendaciones, está demostrado que la mejor reforma tributaria es lograr que la economía crezca a tasas altas. Una reforma fiscal de $50 billones disminuye el consumo, la inversión privada y por lo tanto el crecimiento económico. En este sentido la reforma fiscal no debe exceder de $30 billones.



El escenario de recesión económica mundial y la alta inflación exigen decisiones que indiquen un manejo prudente y responsable de la política económica. Hay que cuidarse de la tentación del populismo. Y sin renta petrolera no hay estabilidad económica”.

Juan Carlos Echeverry, candidato presidencial, dice que se debe impulsar nuevas economías. Archivo particular

Juan Carlos Echeverry



“Los principales retos que enfrentará el próximo gobierno serán, primero, pasar una reforma de 5% del PIB. La gran pregunta es si el Congreso va a ser lo suficientemente débil y ‘culipronto’ para aprobar eso, una reforma perniciosa. El segundo punto es la balanza de pagos, y un tercer punto es aclarar que tipo de reforma de pensiones, salud y banca quieren llevar, y si la actual regla fiscal les alcanza o no; y si se quiere poner sustitución de importaciones, cómo controlar eso al mismo tiempo.



Como exministro pienso que no se necesita una reforma de 5%. Es más, no se necesita una reforma de 2% del PIB. Si se necesita una reforma tributaria adicional a la de Duque sería de 1% del PIB, y yo sería gradualista con eso, esperar a 2023 o 2024 para ver si las finanzas muestran solidez y el crecimiento sigue. Segundo, hay un triángulo entre política, economía y seguridad muy complicado. La seguridad puede meterse por la retaguardia y afectar a la economía. Hay que tener cuidado entre la estabilidad política y la solidez económica”.

El minsitro Mauricio Cárdenas aseguró que Colombia acoge "con gran compromiso" a miles de venezolanos que huyen de la carestía pero advirtió que, de aumentar el fenómeno, surgirán "dificultades para enfrentarlo". EFE

Mauricio Cárdenas



“Son muchos retos, es un ministerio muy importante que siempre juega un papel de pivote en toda la conversación. El gran reto es conciliar una agenda progresista, reformista, que busca resolver problemas serios de desigualdad que tiene Colombia, y es un mandato claro que ha recibido el gobierno, y por otro lado, seguir manejando las finanzas públicas bajo unos parámetros donde prime la responsabilidad.



Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, porque requiere posponer aspiraciones y sacrificar objetivos por una restricción presupuestal. Eso requiere mucha capacidad de negociación y conciliación de ciertos intereses, y estoy seguro que el ministro Ocampo tiene la capacidad de hacerlo. Es muy difícil dar consejos de un exministro de Hacienda a otro, pero este es un cargo donde lo más importante es la comunicación, no pensar equivocadamente que se está en una torre de marfil y todo el mundo va a entender lo que se va haciendo y diciendo, el país debe entender incluso las disyuntivas más básicas”.

