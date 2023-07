¿Cómo habría ayudado la Armada en litigio entre Colombia y Nicaragua?

El pasado 13 de julio la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sentenció que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia.



Con 13 votos contra cuatro se resolvió el tercer litigio territorial entre ambos países, el cual terminó con un fallo a favor de la defensa colombiana.



"Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de la línea base de Colombia. Dentro de la línea base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia Nicaragua no tiene derechos a una plataforma extendida", señaló Joan Donoghue, presidenta de la CIJ.



Recientemente, el contralmirante Camilo Ernesto Segovia, representante del Comité Técnico y Asesor de la Armada Nacional, en conversación con Caracol Radio, reveló que uno de los principales apoyos que utilizó Colombia fue el informe técnico y científico de la Armada.



Por un lado, la institución aportó información sobre el funcionamiento de las operaciones navales en el marco de la reglamentación y el orden internacional.



Además, Colombia hizo uso de los resultados de las exploraciones y verificaciones de la plataforma continental.



“Nuestra investigación demostró que había una fractura asociada a lo que llamamos la falla de Providencia, que interrumpía la continuidad natural de la plataforma continental de Nicaragua. Comprobamos, además, que nuestras nueve islas tenían una extensión natural de plataforma continental hacia el oriente. Fue determinante para indicar que la hipótesis de Nicaragua no era real”,explicó Segovia.



El gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins, argumentó que la decisión marca un hito “porque nos preguntábamos si no existía en el derecho internacional constitucional, una situación similar, un fallo o una decisión acorde a las pretensiones de Nicaragua, pues hubiese marcado un precedente muy complejo para todo el mundo”.



Ahora, las expectativas están puestas en el archipiélago, la gobernación ha hecho algunas peticiones el Gobierno central para efectuar medidas que mejoren la calidad de vida de los isleños.



Justamente, en medio de esta coyuntura se anunció que el próximo 20 de julio se hará el desfile tradicional en conmemoración de la independencia con presencia del presidente Gustavo Petro acompañado de su cúpula militar y policial.



