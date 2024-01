Los negocios que busca atraer Colombia en el Foro Económico Mundial

Avanza en Davos la agenda del Foro Económico Mundial, en la que Colombia busca aprovechar el encuentro de los grandes líderes del planeta para atraer inversión.



Así lo aseguró el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, quien dijo que el enfoque de su portafolio de inversión está dirigido a proyectos de energías limpias para acelerar la transición energética.

De acuerdo con el ministro Bonilla, Colombia busca en el marco del foro ser un referente para los inversionistas en renglones como hidrógeno verde, energía eólica y proyectos de generación hidráulica.

“Colombia es un país con apetito para los inversionistas internacionales en bonos de títulos de deuda como bonos verdes, bonos sociales, bonos de carbón. Segundo se destaca en inversiones hacia proyectos del futuro. Hay interés claro de consolidar en Colombia los proyectos de hidrógeno verde, energía eólica y proyectos de generación hidráulica”, dijo Bonilla desde Davos.

Además, el país busca también atraer turismo para lo cual instaló la polémica ‘Casa Colombia’ para mostrar los atributos del país en distintos destinos.

Alivio a empresarios



También desde Davos, el ministro de Hacienda resaltó la importancia que tiene el sector privado en la economía colombiana e insistió en la necesidad de reducir entre 30% y 35% la tasa nominal del impuesto de renta de personas jurídicas esto para aliviar la carga fiscal sobre las empresas del país.

En la entrevista concedida en Davos al medio DNews, el ministro Bonilla dijo que el Gobierno ha mantenido constantes reuniones con gremios e inversionistas con el fin de crear mejores condiciones de competitividad para las empresas en Colombia.

"Estamos en un país en donde la actividad privada es el 80 % del Producto Interno Bruto (PIB), si ese 80 % no invierte, no le generamos condiciones de sostenibilidad y económica que es a lo que está dirigido plantear el horizonte de reducir la tasa nominal del impuesto de renta no estamos construyendo país. El país se construye entre todos los actores", destacó Bonilla.

