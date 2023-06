Confirmado: niños rescatados en la selva serán trasladados a Bogotá

Los cuatro hermanos que habían desaparecido el pasado 1 de mayo en la Amazonia serán transportados a Bogotá, según confirman las autoridades.



Los niños han sido los protagonistas de una larga búsqueda, después de que una aeronave en la que viajaban junto a su madre sufriera un percance y se estrellara.



La avioneta del incidente era una tipo Cessna 206, de matrícula HK 2803, cubría la ruta Araracuara – San José del Guaviare, en el sur de Colombia. En ella iban los 4 menores junto a su madre y otros dos adultos (contando el piloto).



Cuando se confirmó el incidente se desplegó la 'Operación Esperanza' (como fue denominada la búsqueda) y en ella participaron más de 120 militares del Comando de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares y 73 indígenas.



Tras dos semanas de iniciar la búsqueda se encontraron los cuerpos sin vida de Hernando Murcia Morales, el piloto; Herman Mendoza Hernández, el director de la fundación de profesionales indígenas Yetara, y Magdalena Mucutuy Valencia, madre de los cuatro menores.



Los hermanos llevaban 40 días perdidos y este 9 de junio las Fuerzas Militares confirmaron que los encontraron a todos con vida después de recorrer más de dos mil kilómetros.



Según se sabe, fueron hallados con signos de deshidratación y picaduras de insectos, por ello recibieron las primeras atenciones sanitarias.



El paso a seguir fue trasladarlos a San José del Guaviare para ser atendidos por médicos.



Luego, se confirmó el traslado hasta Bogotá. Al rededor de las 12:00 a.m. en la Base militar de Catam esperaban cuatro ambulancias que los trasladarían al Hopital Militar.



Cerca de las 12:15 a.m. aterrizó un avión Casa-295 de las Fuerzas Militares con los niños. Este fue acondicionado para brindar atención oportuna, durante el trayecto los acompañaron médicos y especialistas.



En la Base hizo presencia el personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar los derechos y hacer el acompañamiento a los menores.



Finalmente, los hermanos acompañados por su padre, quién participó en las labores de búsqueda, se dirigieron a las ambulancias.



El Brigadier General Pedro Sánchez Suárez, Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia (CCOES) afirmó para los medios presentes en el lugar: "El encuentro fue un milagro. Yo pienso que todo se puede lograr cuando se cree, cuando trabajamos unidos podemos llegar lejos, nosotros hicimos todo lo necesario, aeronaves lanzaban volantes y suministros desde el cielo, pero finalmente todo se dio en la tierra, allí se encontraron todas las evidencias".



"Nosotros estábamos cumpliendo con nuestra misión de salvar y proteger vidas, no es la primera vez, esta es nuestra tarea. Agradezco a los indígenas del Putumayo que los hallaron", agregó Sánchez.



Sobre la desaparición de Wilson, el pastor belga de seis meses que fue encomendado para la labor de búsqueda en la Operación Esperanza el general subrayó que: " No se sabe donde está, lo cierto es que no dejamos un comando atrás. Somos conscientes de que es un gran reto encontrarlo, hemos decido plantear una estrategia para continuar la operación, nuestro objetivo es encontrarlo".



