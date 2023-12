La inexperiencia frenó el avance de las reformas en el Congreso

Quedan menos de dos semanas para que terminen las sesiones ordinarias en el Congreso de la República y un manto de duda se sigue posando sobre el futuro de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que al parecer quedarían para el próximo año, a menos de que surjan novedades en el trámite.



La más avanzada de estas iniciativas es la de salud, a la que al cierre de esta edición, en la que fue negado el polémico artículo 42, que establece un sistema de meritocracia para la designación de gerentes de los hospitales regionales, punto con el cual se surtió la fase en la plenaria de la Cámara de Representantes. El artículo pasa al debate en Senado como un vacío normativo.



Entre tanto, la reforma laboral fue anunciada ayer en la sesión de la Comisión Séptima y tras este paso se espera que los congresistas definan una fecha para su posterior debate, con miras a decidir si se aprueba o no en primer debate.



Para el caso de la pensional, lo primero que hay que tener presente es que desde la misma Presidencia del Senado se advirtió que no habrá avances en lo que resta del 2023 y, por lo tanto, quedaría para el siguiente período legislativo. Este proyecto espera, desde hace más de dos meses, su segundo debate.

La reforma a la educación, que según el Gobierno Nacional busca “hacer de la educación un derecho fundamental con equidad territorial y defensa de los derechos humanos”, contó con la participación de más de 53.000 personas en su elaboración.



Sin embargo, desde su radicación en septiembre, apenas ha logrado la aproprobación de tres artículos en el debate realizado ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, manteniéndose a flote. Se trata del 2, el 5 y el 22. El segundo y el quinto hacen referencia a la naturaleza y fines de la educación y los principios, respectivamente.



El 22 se refiere al derecho fundamental a la educación para personas privadas de libertad.



Para entender un poco mejor lo que está pasando con estos proyectos, bandera del Gobierno Nacional, Portafolio habló con Beatriz Helena Gil, coordinadora del programa Congreso Visible, quien sostuvo que fueron varios los factores que jugaron en contra del avance de los mismos, entre ellos, la inexperiencia.

“El Gobierno, que se enfocó en sacar adelante y reformar la salud, no ha sabido negociar, me parece a mí, dar y proveer. Es como toma y saca para avanzar en la reforma a la salud que es tan amplia, tan exigente, tan profunda. Y al haber hecho eso, lo descuidó o su bancada descuidó el avance de los proyectos”, dijo.



Gil también resaltó que no se trata de dar dádivas o beneficios para lograr la aprobación, sino de escuchar y generar un debate constructivo que reconociera, por ejemplo, a quienes no están de acuerdo y dar relevancia al Gran Acuerdo Nacional que tanto se ha pregonado desde la Casa de Nariño.



“Hasta ahora estaban presentando ponencias de la laboral. La que sí avanzó un poco fue la de Educación, en Comisión Primera de Cámara, pero tendrían que haber tenido el olfato de haber empezado antes para que una vez destrabado el debate en plenaria de Cámara, pudieran avanzar también las discusiones en segundo debate de las otras reformas que presentó”, agregó Beatriz Gil.

Adicional a esto, la vocera de Congreso Visible indicó que el poco avance se debe a que están “pagando novatas, no haberse previsto tener en las comisiones presidentes con experiencia para que ayudaran en el trámite de los proyectos. Entonces los presidentes eran novatos, nunca habían estado en el Congreso, entonces no saben dirigir adecuadamente una sesión de comisión”.



No obstante, los ánimos entre los legisladores son positivos. Para la representante Saray Robayo, quien hace parte de las comisiones económicas, “aún hay tiempo para seguir avanzando con las reformas”.



“La reforma pensional alcanzó su primer debate. Aún le quedan seis meses para dar los tres debates que le hacen falta. La reforma laboral no logró dar el primer debate en la legislatura anterior. La siguiente semana fue citada en Comisión Séptima de Cámara, y se empezará con su discusión”, dijo la legisladora.



Así las cosas, tomando como referencia lo establecido en la Ley 5 de 1992,; el período legislativo va, en su primera parte, desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre; y el segundo periodo iniciará el 16 de febrero y concluirá el 20 de junio, por lo que ahora habrá que esperar al próximo año.

Un año golpeado por la contienda electoral

Si bien la atención del país estaba centrada en las reformas que impulsa este Gobierno, hay que destacar que muchas iniciativas más quedaron en el limbo. Por ejemplo, aquella que buscaba hacer cambios al Impuesto Predial Unificado, la que reduce permanentemente la tarifa del IVA a los tiquetes aéreos o la que establece medidas para la recuperación de los suelos de uso agrícola en el país.

Uno de los factores que influyó en todo esto fue el año electoral que hizo que muchos congresistas se concentrarán en el proceso para la escogencia de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores en las regiones, dejando a un lado los trámites en el Congreso.

“Tienen que volver a sentarse con las bancadas. Tienen que priorizar su agenda, decidir cuáles proyectos son los que van y cuáles deben avanzar más rápido para que no se hundan en el futuro”, agregó Beatriz Gil, de Congreso Visible.

Se espera que pasadas las elecciones regionales de este año, el 2024 fluya con normalidad, antes de que en 2025 empiece la nueva carrera presidencial.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio