Los ‘peros’ de los centros de estudio a la reforma pensional

Ante la discusión desatada por el proyecto de reforma pensional, y los múltiples análisis que han surgido en torno a ella, los centros de estudios económicos de Anif, Fedesarrollo, y también la Universidad de los Andes, presentaron sus análisis sobre el sistema de pensiones en el marco del congreso anual de Asofondos.



Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, aseguró en principio que la reforma es un tema “absolutamente necesario”, pues las cifras de cobertura en el sistema de protección a la vejez en Colombia muestran que solo una cuarta parte de los adultos mayores en Colombia tienen acceso a una pensión.



En este sentido, Mejía destacó el pilar solidario, como un avance hacia la cobertura universal, pero que además saca a los adultos mayores de la pobreza extrema, pues recibirán un giro de $220.000 al mes.



“Insistimos en que vale la pena dar la discusión sobre un primer pilar en que migramos hacia el ahorro individual, cada vez son menos sostenibles los regímenes de prima media, y en ese sentido un modelo de ahorro individual, en el que Colpensiones también migre a ese modelo creemos que no solo resuelve los problemas de sostenibilidad de los sistemas de reparto, sino que también elimina por definición los altos subsidios”, dijo Mejía.



El profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Óscar Becerra, también destacó la importancia de avanzar en la creación de una reforma, pero cuestionó que se mantengan elementos problemáticos del sistema actual, como los regímenes especiales.



“Tenemos un problema de diseño grande, un sistema pensado para trabajadores que van a una oficina o fábrica y trabajan de 8:00 am a 5:00 pm, pero ese no es el trabajador típico colombiano, muchos de ellos son trabajadores por cuenta propia, en otras modalidades, que terminan no alcanzando a aportar y a pensionarse”, dijo.



Becerra también afirmó que “si se mejora la formalidad en Colombia, el sistema pensional se quiebra. El éxito del sistema pensional en Colombia es no pensionar. Eso habla del fracaso del sistema actual y la necesidad de construir un sistema funcional, estable y duradero”.



Y desde Anif, su presidente, Mauricio Santa María, un primer elemento positivo es que estamos poniendo sobre la mesa la reforma pensional, y se están discutiendo los temas de fondo, la cobertura, la inequidad, y la poca sostenibilidad financiera y fiscal.



Pero también cuestionó que “el fin último que es pensional a la mayoría de la gente, y no lo vamos a lograr”.



Santa María aseguró que los parámetros no permiten que la gente se pensione por la alta informalidad, “entonces tendremos que crear un pilar solidario muy grande, que nos va a costar mucha plata. Es bueno dentro de la reforma, porque aumenta la cobertura, pero desde el punto de vista pensional no es bueno, hay grandes problemas de fondo”.



Las cuentas de la reforma

Otro de los temas sobre el cual dialogaron los expertos fueron las cuentas en torno a la reforma, y se cuestionaron algunas cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda, que aseguran que la reforma pensional podría tener incluso un resultado positivo sobre el pasivo pensional.



“La reforma pensional va a aumentar la deuda pública del estado, no hay ningún escenario razonable en que esto se pueda reducir. Si bien el ministerio tiene razón en decir que el costo del pilar solidario no hace parte del pasivo pensional, a final de cuentas hace parte de un presupuesto adicional del sistema de protección la vejez”, dijo el director de Fedesarrollo.



Mejía aseguró que el valor presente del proyecto lo calcula el centro de estudios en 30 puntos del PIB, con 12,5 puntos en el pilar solidario; para el pilar semicontributivo serían 8,5 puntos, y el pilar contributivo le da una cifra de 9,3 puntos al centro de estudios



“Más allá de los parámetros y la metodología, la reforma de protección a la vejez naturalmente va a subir la deuda del estado. No hay ningún escenario mediamente intuitivo y razonable en que esta reforma vaya a reducir el pasivo pensional”, dijo Mejía.



Sumado a ello, Santa María destacó que en Colombia tenemos un mercado de capitales poco profundo, y que dentro de este, la mayoría de títulos del Gobierno lo compran los fondos de pensiones.



“Todo lo que se construye, las obras, los programas sociales, es financiado gracias a lo que los fondos de pensiones invierten en el mercado de capitales. No vamos a tener ahorro para financiar la inversión”, cuestionó el presidente de Anif.



