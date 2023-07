Gestión con otras entidades y burocracia, retos de Minigualdad

El Ministerio de la Igualdad y la Equidad fue creado en enero de este año, por medio de la Ley 2281 de 2023. En su momento estuvo rodeado de varias críticas en torno a la articulación de las políticas públicas que regirán desde la cartera y su relación con otras entidades, así como los recursos que manejará.



Pero no fue hasta la semana pasada que la presidencia reglamentó, por medio de una serie de decretos, el nombramiento de la vicepresidenta Francia Márquez como ministra, así como la estructura y planta de personal que tendrá la cartera y también se reglamentó la creación del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad.



(Las propuestas para la reforma a la Ley 30 de educación).



Entre las críticas que recibió el Ministerio está su estructura. Según el decreto 1076 del 29 de junio de 2023, la cartera estará conformada por una base de 774 personas, entre las cuales se cuenta, además de la ministra, con cinco viceministros (de la juventud; de las mujeres; de pueblos étnicos y campesinos; para las poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza; y de las diversidades).



Los exministros de Hacienda José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo cuestionaron públicamente este modelo. El primero aseguró que “la estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente”, con máximo dos viceministros, y solo cinco direcciones técnicas, en lugar de 20, como propone el Gobierno. Ocampo también criticó la figura de los 32 directores territoriales que se crearían y sugirió que no haya “ningún delegado en los departamentos”.



(Gobierno aceptó renuncia de Gilberto Rondón como presidente del FNA).



Restrepo coincidió con Ocampo y aseguró que “lo que se propone no tiene justificación ni fiscalmente ni por razones de eficiencia del gasto o por simple efectividad. Se vuelve exceso de burocracia”.



Para Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, en la estructura que presentó el Gobierno hay varias ‘duplicidades’ entre la nueva cartera y otras entidades ya existentes.



(Inseguridad alimentaria en Colombia: qué propone el Gobierno).



“Se duplica con el Departamento de Prosperidad Social, en el tema de juventud, pues el DPS maneja varios programas de jóvenes desde hace mucho tiempo, y en el de pobreza. También veo una duplicidad con el Ministerio del Interior en todo lo que tiene que ver con grupos étnicos, y en la parte de territorialidad con la Agencia de Renovación del Territorio”, aseguró Angulo.



De acuerdo con el experto, “hay mucha tela por cortar en el arreglo institucional para que el ministerio sea funcional y pueda aportar en los objetivos que se propone”.



(Ya está disponible el pago del quinto ciclo de subsidio Colombia Mayor).



Igualmente, Carlos Sepúlveda, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, aseguró que el principal reto para el Ministerio es que sea un impulsador de políticas intersectoriales, pero también sectoriales.



Para el académico la cartera no solo debe impulsar líneas transversales, sino también promover mejoras estructurales en áreas como educación, salud y cobertura digital. “Tiene el reto de entender la intersectorialidad, pero también de impulsar políticas sectoriales más eficientes”, dijo.



(Desplegarán fuerza pública en Buenaventura por violencia).



De otro lado, el economista Eduardo Lora mencionó también que uno de los problemas del Ministerio está en su estructura misma, pues se centra en grupos marginados específicos en lugar de pensar en la “igualación de las oportunidades de los individuos”.



Lora también cuestionó la “estructura con un montón de viceministerios y secciones y una cantidad enorme de funcionarios”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

​Periodista de Portafolio