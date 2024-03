Minhacienda culpa al Dane por el dato a la baja en PIB de 2023

En el debate sobre si Colombia le hizo el quite o no a la recesión en 2023 y qué tan urgente pueda ser la necesidad de un plan de reactivación, la atención de los diferentes centros de pensamiento y analistas en el país siguen centrada en determinar las causas del bajo crecimiento el año pasado.



Para los expertos del Ministerio de Hacienda, parece ser que la razón de los resultados modestos y de que no se hubiese alcanzado siquiera el 1% o el 1,3% que proyectaron en esa entidad, está en el Dane y los ajustes estadísticos realizados por la autoridad estadística a los resultados del PIB.



Así quedó confirmado en un cuestionario que la cartera que dirige Ricardo Bonilla envió al Congreso de la República, donde sostiene que “la revisión de los niveles del PIB constituyó la principal causa del resultado a la baja”, y no, como señalan algunos expertos, en las contracciones de la inversión privada o en la mala racha de algunos sectores.



“Explicar cuáles fueron los factores que incidieron en los resultados alcanzados en el crecimiento del PIB en la vigencia 2023, que de acuerdo con el Dane fue del 0,6%, lo cual está por debajo del PIB esperado para ese año en el Plan Nacional de Desarrollo actual, que era de 1,3%”, decía el interrogante del Legislativo.



Ante esto, el Ministerio sostuvo que “de acuerdo con las últimas cifras reportadas por el Dane, la economía colombiana creció 0,6% anual en el 2023. La revisión de los niveles del PIB constituyó la principal causa del resultado a la baja”.

Para justificar su premisa agrega que “en particular, en relación con la publicación del 15 de noviembre de 2023, se evidenció que el Dane ajustó los niveles de PIB para los primeros tres trimestres de 2023, llevando a que el crecimiento año corrido a 2023-3T pasara de 1,0 % a 0,7 %”.



El Ministerio de Hacienda agregó que en caso de que no se hubiese revisado la serie del PIB señalada, se habría mantenido el mismo crecimiento trimestral observado para 2023-4T (0,04%) y que “en el evento de haberse aplicado los antiguos niveles de PIB con los que se realizaron las proyecciones para el año, el crecimiento para todo el año 2023 habría sido de 1,1% anual, ligeramente inferior a lo proyectado”.



No obstante, luego de esto reconoce que el desempeño económico de Colombia estuvo marcado por sectores como comercio e industrias manufactureras que experimentaron resultados negativos, la contracción en la demanda interna, especialmente en la inversión en maquinaria y equipo, junto con una corrección en las importaciones de equipo de transporte. Todo esto, según indicó, influyó en la desaceleración económica.



Para el rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, con lo mencionado anteriormente, se están buscando las razones de esta caída en los lugares equivocados, ya que para el mercado ha sido más que claro por qué se originó el mal resultado que dejó al país en niveles de 1999.

“El resultado a la baja del crecimiento de la economía colombiana es sobre todo el resultado de una profunda debilidad en la inversión privada en Colombia en sectores claves de la economía, como el comercio, la industria, el turismo interno y la vivienda, así como la infraestructura. Este sector representa el 80% de la inversión del país”, sostuvo.



De forma similar opina el profesor de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, quien dijo que no hay que buscar la fiebre en las sábanas y que el análisis de las causas de esta desaceleración se han dejado claras.



“La producción no fue menor a la esperada en 2023 debido a las modificaciones o revisiones que hace el Dane de los cálculos del producto interno bruto: la producción fue menor porque se generó menor ingreso, hubo menos inversión y menos exportaciones a las esperadas”, dijo.



Portafolio consultó al Dane para conocer su posición frente a estas declaraciones del Ministerio de Hacienda y desde allí se indicó que no se iban a pronunciar al respecto. No obstante, expertos como César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, dicen que este tipo de ajustes son normales y que hay que apoyarse en la tecnología para alcanzar una mayor certidumbre.

“No estoy seguro de que el Ministerio esté culpando al Dane por el mal dato, sino más bien compartiendo un hecho cierto: la diferencia entre las expectativas de los analistas (1%) y el resultado (0,6%) se vio ampliamente influenciada por el ajuste a la baja de los tres primeros trimestres, especialmente en los sectores de comercio y entretenimiento. Aunque este ajuste fue superior al promedio histórico, es importante señalar que es más común de lo que se cree, incluso en Estados Unidos”, dijo Pabón.



Por último, para Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual, “me parece que hay dos temas que se están discutiendo al tiempo. El primero (y más importante), es que el crecimiento de la economía Colombiana en 2023 fue muy malo. En particular, esto obedeció a un pobre desempeño del consumo pero a una peor dinámica de la inversión”.



Frente a los cambios del Dane, Jalil cerró diciendo que “sí nos sorprendió a todos, pues realizó más revisiones de las que estábamos esperando”, razón por la cual considera que el Minhacienda no echó culpas, sino que simplemente contó lo que sucedió.

Datos que urgen una reactivación económica del país

Para Andrés Moreno Jaramillo, experto en mercados financieros, “no es culpa del Dane que los datos estén por debajo de lo que se había dicho. Entonces el Gobierno lo que tiene que hacer es tomar decisiones y tomar conciencia de lo mal que lo ha hecho para mejorar la economía y el crecimiento de Colombia”.



Así mismo, para Carolina Monzón, economista jefe de Itaú Colombia, “nosotros sí observamos que la economía mostró un desempeño bastante lento en términos de actividad del crecimiento en todo el 2023”, dejando claro que “entre un 0,6” o igual un 1% son cifras que muestran un debilitamiento muy marcado del consumo, de la inversión y varios sectores en terreno negativo”.



Estos dos expertos recordaron que si bien el ajuste a la baja se hizo desde el Dane, éste sólo se dio en respuesta a los resultados poco favorables que ha venido mostrando la economía del país durante los últimos meses, que urgen por una reactivación.



