Luis Díaz buscaría hablar con Petro por el secuestro de su papá

Las autoridades continúan realizando operaciones para encontrar sano y salvo a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool y de la Selección Colombia, Luis Díaz.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Y es que en los últimos días, la Policía Nacional reveló haber identificado a personas vinculadas con el secuestro de los progenitores del futbolista en Barrancas, La Guajira, el pasado sábado 28 de octubre, en horas de la tarde. Vale la pena recordar que la madre del jugador, Cilenis Marulanda, fue rescatada pocas horas después de ser conocida la noticia.



(Además: Confirmado: el Mundial de la Fifa 2034 será en Arabia Saudí).



"Sin decir nombres, porque no tenemos esa capacidad (...) tenemos claridad de personas que han estado vinculadas en el hecho. Cuando ocurre un hecho de estos, esto no es espontáneo, hay una planificación anterior, gente que tal vez (...) arrastra las personas a un punto para que lo trasladen otras", dijo el subdirector de la Policía Nacional, general Alejandro Zapata.



El alto mando detalló que no se descarta la posibilidad que los captores del padre del jugador lo hayan llevado hasta Venezuela, sin embargo, aseguran que no hay evidencias que soporten esta teoría.



(Más: Las sanciones que enfrentará Iván René Valenciano tras ser arrestado).

Continúa operativo de búsqueda de Luis Manuel Díaz Archivo particular / Policía Nacional

Acercamiento entre Díaz y Petro

El jugador, por su parte, se ha perdido de varios partidos con el Liverpool desde que ocurrieron los hechos, no obstante, ha estado al tanto de la situación de manera constante.



(Le recomendamos: Elevan a $200 millones recompensa para ubicar al papá de Luis Díaz).



Esto ha llegado al punto de que el futbolista esté buscando comunicarse directamente con el presidente Gustavo Petro, tal como lo reveló el periodista deportivo César Augusto Londoño, en la emisora 'Caracol Radio'.

Cilenis Marulanda y Luis Manuel Díaz, padres del jugador Luis Díaz Instagram @Cilemismarulandamolina

"Luis Díaz quiere hablar con el presidente de la República. No es fácil, hay un montón de ocupaciones del presidente, pero podría ser un tema especial, una excepción y quiere hablar con el presidente Petro", reveló.



(Además: Lo que se sabe de las operaciones de búsqueda del papá de Luis Díaz).



Actualmente, la búsqueda de padre del futbolista sigue en vigor, con al menos 130 policías y 110 militares y, según informó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, "hay un operativo muy intenso, no solo en la frontera (con Venezuela), sino también en los sectores que pudieran ser utilizados como rutas de escape de los secuestradores".



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - DEPORTES