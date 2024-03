Luz Adriana Camargo fue elegida como la nueva Fiscal General de la Nación

Este martes 12 de marzo, la Corte Suprema de Justicia informó que Luz Adriana Camargo Garzón fue elegida como la nueva fiscal general de la Nación.



Según informó Gerson Chaverra, presidente de la Corte, Camargo obtuvo 18 votos para quedar como la elegida.



(Vea: Luz Adriana Camargo: quién es la nueva fiscal general y cuáles serán sus retos).



Las otras dos candidatas, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez sacaron 2 y 1 votos, respectivamente, durante la sesión extraordinaria de la Sala Plena de la Corte.

La elección de Camargo se dio horas después de que Pérez presentara su renuncia a la terna para elegir fiscal.



Chaverra explicó que se decidió continuar con la elección de fiscal a pesar de la renuncia de Pérez porque "se consideró que la presentación de una renuncia, a pocos minutos de empezar la votación de la Sala Plena, era inane (inútil, vano) y no desestructuraba la terna. La Sala también consideró que no es competente para resolver sobre la presentación de una renuncia, ya que el Presidente de la República fue quien conformó la terna".



(Vea: Esta fue la carta que presentó Amelia Pérez para renunciar a la terna de fiscal general).



Agregó que "en el marco de las competencias, el Presidente de la República presentó una terna que fue validada por la Corte y no le correspondía a la Corte aceptar renuncias de una terna presentada por el Presidente. Las ternadas fueron escuchadas en audiencia pública y fueron votadas".



El paso a seguir, tras la elección, es que Luz Adriana Camargo será notificada y debe, dentro de los próximos 8 días, aceptarla.



Después, Camargo tendrá 20 días para presentar documentos requeridos para que su elección sea confirmada, y correrán 15 días para tomar posesión ante el Presidente de la República.



(Vea: Fiscalía ocupó bienes por más de 17 millones de dólares de narco extraditado a EE. UU.).



PORTAFOLIO