'Maduro se burla de un pueblo con hambre cuando habla de misiles'

Archivo particular

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debería gastar el dinero de su país en comida y no en misiles, dijo el jueves el mandatario colombiano, Iván Duque, al considerar como una "bravuconada" el anuncio del líder socialista de instalar un sistema de defensa antiaérea en la frontera binacional.



En medio de una escalada en la retórica entre los dos gobiernos, Maduro ordenó el martes a las fuerzas armadas estar alerta ante un posible ataque de Colombia y anunció ejercicios militares en la frontera, lo que provocó una fuerte reacción del Gobierno de Bogotá que calificó las maniobras como una "amenaza" para la estabilidad regional.



Adicionalmente, Maduro anunció el miércoles que desplegará un sistema de misiles en la frontera con Colombia, de 2.219 kilómetros. "Que ahora no salgan como bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera, más bien en lugar de gastarse esa plata en misiles que proteja al pueblo venezolano y le de comida, pero además que salga del ejercicio de la dictadura y que permita que Venezuela recupere su libertad", dijo Duque a periodistas en la caribeña ciudad de Barranquilla.



"Esa es la forma más vil de burlarse de un pueblo, un pueblo con hambre, y los otros ostentando, hablando de misiles", agregó. Los dos países mantienen posiciones antagónicas desde hace más de una década y actualmente no tienen relaciones diplomáticas.



Las tensiones aumentaron la semana pasada cuando excomandantes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se habían desmovilizado en virtud de un acuerdo de paz de 2016 anunciaron que regresarán a la lucha armada.



El gobierno de Duque insistió en que los jefes disidentes de las FARC que anunciaron su regreso a la lucha armada en un video están en Venezuela protegidos y financiados por Maduro, al igual que comandantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela culpó del rearme disidente al fracaso de Duque para cumplir con el acuerdo de paz que buscaba acabar un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos. Maduro había dicho antes que los jefes disidentes de las FARC son "bienvenidos" en Venezuela.



Pese a los anuncios de instalar misiles y desplegar tropas en la frontera, Duque advirtió que Colombia no caerá en provocaciones y denunciará la protección de Maduro a grupos armados ilegales ante las Naciones Unidas.



Colombia se convirtió en el principal destino para los migrantes venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social que ha causado una escasez generalizada de alimentos y medicamentos. Unos 1,4 millones de venezolanos viven en Colombia.