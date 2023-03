‘El país necesita liderazgos con la mejor preparación’

Archivo particular

El desarrollo y el futuro del país depende de un liderazgo con la mejor preparación y estándares éticos en las regiones, que impulsen proyectos y acciones sistémicas para que con los años podamos ver las transformaciones. Así lo advierte la exministra Paula Moreno, al explicar los avances de la Corporación Manos Visibles.



¿En qué se ha enfocado el trabajo de Manos Visibles?



Manos Visibles tiene una apuesta efectiva por una mayor diversidad en las élites políticas, económicas y culturales que toman las decisiones desde el sector público, privado y sin ánimo de lucro en el país. Por eso, desde 2013, por más de una década, hemos tenido un fondo de becas de posgrado que ha apoyado la formación de maestría de más de trescientos profesionales en su mayoría del Pacífico y de comunidades étnicas en el país en las universidades que ocupan los primeros lugares de calidad educativa como Icesi o Los Andes.



¿Cuáles son las metas?



Fortalecer nuestra red y a nosotros como organización, porque sabemos que se requieren varias décadas para ver la transformación sistémica que trasciende la representatividad simbólica, que se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Hemos echado mucha semilla estos doce años, algunas han florecido, otras apenas salen de la tierra y se asoman, otras se marchitaron, en fin.



Nuestra tarea ahora es acompañar, ampliar nuestro trabajo en tecnología y narrativas para seguir contribuyendo de forma efectiva a la equidad racial y territorial en Colombia, conectado siempre con nuestra agenda internacional con la diáspora africana.



¿Cuáles son los indicadores del 2022?



Hemos impactado más de 25 mil personas y 200 organizaciones en 112 municipios. Muchos de esos liderazgos formados en Manos Visibles son ministros, alcaldes, dirigen programas de cooperación internacional, son talento visible desde la diversidad étnica y territorial para el mundo.



¿Cuál es el logro con Icesi?



Desde el Fondo Potencia Étnica, junto a la Universidad Icesi y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), hemos impulsado una generación de gerentes y emprendedores que agencien transformaciones en áreas estratégicas de los territorios del Pacífico y su diáspora en los grandes centros urbanos del país. Por eso impulsamos la generación Potencia Etnica Empresarial en el marco de nuestro programa AvanzaPacífico, para que más de 30 líderes de la región pudieran adelantar estudios de Maestría en la Facultad de Administración.



En el marco del programa de Maestría se enfatizó el desarrollo y acompañamiento especializado que dio como fruto 26 proyectos regionales que pueden generar cientos de empleos en seis clústeres priorizados, entre ellos el de cacao en el Norte del Cauca, Educación para el empleo, tecnología y turismo.



¿Por qué impulsar el tejido empresarial del Pacífico?



No vamos a tener paz mientras no hayan alternativas de trabajo lícito y digno en los territorios. Esto es crítico para el litoral Pacífico. Hoy Quibdó registra la tasa de desempleo del país, a nivel latinoamericano ocupa la tasa de homicidios más alto a nivel de varias ciudades mexicanas, y todo esto tienen una causalidad en la falta de institucionalidad y de un tejido empresarial que posibilite el agenciamiento de una economía legal propia.



Por eso, este tipo de iniciativas son tan importantes porque lo hemos aprendido en Manos Visibles es que el desarrollo y el futuro del país depende de un liderazgo con la mejor preparación y estándares éticos en las regiones, que impulsen proyectos y acciones sistémicas para que podamos ver las transformaciones. Un tejido empresarial sólido puede ser un contrapeso fuerte a los desafíos de institucionalidad, estamos ayudando a formarlo, ahora nos queda son los temas de extorsión y criminalidad, que esperamos el Estado atienda de alguna manera pronto.



¿Cuál es el efecto?



Primero una generación especializada en temas empresariales desde, para y con el Pacífico, referentes visibles de la necesidad y viabilidad del espíritu empresarial y la región. E l principal beneficio es la escalabilidad que varias apuestas productivas están logrando como Herencia Guapireña con toda la democratización económica del Viche, logrando que no quede en manos de empresarios de fuera sino que la calidad del producto y su distribución principal esté en cabeza de los liderazgos empresariales del Pacífico.



¿Qué otro tipo de alianzas tienen en marcha?



En el marco del Fondo Potencia Étnica, Manos Visibles tiene alianzas con otras dos universidades para formar líderes en áreas claves. Con Los Andes, formamos 60 líderes, en la maestría de Gerencia y Práctica del Desarrollo. Así mismo, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, formamos a un grupo de 43 líderes, en la maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual.



Aspiramos a transformar las narrativas de las comunidades, reducir las brechas territoriales en la producción de contenidos literarios, audiovisuales y musicales, mediante la formación. De esta forma, más de 150 becarios se estarán graduando de nuestros diferentes programas este año.



