Lo que debe saber de las marchas que se desarrollarán este 20 de junio

Para este 20 de junio, ciudadanos y sectores políticos de la oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro convocaron a manifestaciones, denominadas 'La Marcha de la Mayoría'.

Esta jornada de movilizaciones se da dos semanas después de las marchas a favor de la administración del actual mandatario y del paquete de reformas sociales presentadas el mes de marzo.



Los motivos

Las razones de los manifestantes son muchas. Una de ellas tiene que ver con el paquete de reformas del Gobierno actual (pensional, laboral y salud) que se debaten en el Congreso de la República.



Adicionalmente, otro de los motivos es la polémica que gira en torno al caso de la exjefe de gabinete de Petro, Laura Sarabia y al exembajador del país en Venezuela, Armando Benedetti, quien hizo declaraciones sobre la financiación de la campaña presidencial del actual primer mandatario en la región Caribe.



Además, varias voces han mencionado que estas protestas también serán en apoyo de instituciones gubernamentales como la Fiscalía, la Procuraduría, la Fuerza Pública y las Cortes.



Habrá otro sector de las manifestaciones que se movilizará en apoyo a la libertad de prensa, así como para criticar la inseguridad en varias regiones del territorio nacional.

Itinerario

Las zonas de concentración y desplazamiento programadas para el próximo martes 20 de junio son:



- Bogotá: desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.



- Medellín: desde la Oriental con La Playa hasta el Centro Administrativo La Alpujarra.



- Cali: desde el parque de las Banderas hasta la plazoleta Jairo Varela.



- Barranquilla: desde el monumento Joe Arroyo hasta el Paseo Bolívar.



- Cartagena de Indias: desde el Camellón de los Mártires hasta la Torre del Reloj.



- Bucaramanga: desde la Puerta del Sol hasta la plazoleta Luis Carlos Galán.



- Cúcuta: desde Ventura Plaza hasta el parque Santander.



- Santa Marta: desde el monumento Rodrigo de Bastidas hasta la Catedral.



- Montería: desde la plazoleta María Varilla hasta el parque Simón Bolívar.



- Valledupar: desde Cinco Esquinas hasta el parque de las Madres.



- Villavicencio: desde el centro comercial Viva hasta el parque de Los Libertadores.



- Popayán: desde el centro comercial Campanario gasta el parque Caldas.



Las concentraciones fueron programadas para las 9:00 a. m.



Personalidades en las marchas

Desde varios partidos políticos ya se han comenzado a promover y a y anunciar su apoyo a las marchas. Uno de los funcionarios que lo hizo fue la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien mencionó que "estamos convocando a todos los ciudadanos los colombianos a que nos acompañen este 20 de junio para que le digamos al presidente Petro que basta de gobiernos que destruyen".



Por su parte el excandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que participará de las marchas en la capital antioqueña.



"Me sumo a la marcha ciudadana del 20 de junio. Marcharé porque me preocupa nuestro país, me preocupa la crisis institucional en la que estamos inmersos, los ataques a la prensa, la falta de confianza y de transparencia en el actual gobierno", dijo 'Fico' en su cuenta de Twitter.

Otro de los políticos que habló sobre las marchas fue el senador David Luna, quien manifestó que marchara para "para exigir respeto por la independencia de poderes, la defensa de las instituciones y de la libertad de prensa".

