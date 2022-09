Marchas contra reformas de Petro: así avanza la jornada

Las reformas que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro, en especial el proyecto tributario, han generado crítica y rechazo por parte de varios sectores. Muchos de ellos consideran que podrían generar importantes afectaciones a la economía del país.

Es por eso que diferentes colectivos y agremiaciones convocaron, para este lunes 26 de septiembre, marchas en las principales ciudades del país y del mundo.

A continuación, le contamos cómo avanza la jornada y cómo está la movilidad en Bogotá y en otras capitales.

Minuto a minuto

12:38 p.m.: se habilita el servicio en las estaciones Concejo de Bogotá y Centro de Memoria, de TransMilenio.



12:10 p.m.: TransMilenio realizó una actualización sobre el estado del servicio:



Carrera Séptima: se habilita paso, se cancela desvío de servicios duales.



Calle 26: se suspende temporalmente el servicio en las estaciones Centro Memoria y Concejo de Bogotá, se habilita Ciudad Universitaria. Flota realiza contraflujo hacia el oriente en el costado oriental y salida al mixto hacia el occidente en el costado ortiental de Centro Memoria.



Eje Ambiental: se inicia retornos de flota en La Mariposa. Se suspende temporalmente el servicio en Museo del Oro. La estación aguas se atiende con la conexión a Universidades.



El resto del Sistema no registra novedades por manifestaciones.



11:45 a.m.: manifestantes pasan por la estación Ciudad Universitaria, por lo que TransMilenio anuncia que se corre el contraflujo hacia el oriente en costado oriental y la salida al carril mixto hacia el occidente en costado oriental de Centro Memoria. A esta hora, demás, no hay servicio en las estaciones Centro Memoria y Concejo de Bogotá.

11:20 a.m.: se presentan manifestaciones en los siguientes puntos de la ciudad, generando afectación vial en Bogotá: avenida calle 26 con carrera 44, sentido occidente - oriente; y carrera 7 con calle 32, sentido sur - norte



10:24 a.m.: se presentan manifestaciones en los siguientes puntos de la ciudad, generando afectación vial en Bogotá: avenida calle 26 con carrera 59, sentido occidente - oriente; y carrera 7 con calle 32, sentido sur - norte.

10:20 a.m.: TransMilenio afirmó que se realiza desvío de la flota dual: sentido norte - sur. La flota toma la calle 40 al occidente y suben por la calle 24 conectando a Museo Nacional. En el sentido sur - norte hacen desvío de ciclovía. Igualmente, se realizan desvíos de flota zonal de rutas 18-3, 593, A124, C124, H907, T12, T13 y T25.

9:58 a.m.: Comienzan las movilizaciones en varios puntos de Bogotá.



Monumento Heroes Caídos: se presenta plantón en la calle 26 (avenida El Dorado) con carrera 59, sentido oriente - occidente Sin afectación vial, aforo aproximado de 30 personas.



Monumento Heroes (avenida Caracas): se presenta plantón en la avenida Caracas con calle 80. A la hora sin afectación vial, aforo aproximado de 10 personas.



Parque Nacional: se presenta plantón en la carrera 7 con calle 32. A la hora sin afectación vial, aforo aproximado de 10 personas. Se tiene programado desplazamiento por la carrera 7 hasta la Plaza de Bolívar.

