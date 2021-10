Este miércoles se vivirá nueva jornada de manifestaciones en el país

Este miércoles 20 de octubre, Colombia vivirá una nueva jornada de manifestaciones a nivel nacional.



Así lo anunció, en su cuenta de Twitter, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

"Jornada nacional de movilización por trabajo digno para el sector de la salud, por la aprobación de los proyectos de ley del Comité Nacional de Paro (CNP) en el Congreso", informó la CUT.



En Bogotá el encuentro para las manifestaciones está programado para las 9:30 a.m. en el Parque Nacional.



En Cali, las invitaciones a reunirse están para las 8 y las 9 a.m. en el sector de Puerto Rellena (oriente) y la sede del Sena en el barrio Salomia (norte), respectivamente.



La cita en Cartagena está para las 10 a.m. En la capital de Bolívar el sitio de reunión será la sede de la Asamblea Departamental, en la zona de Manga. Desde allí saldrán hacia el Concejo Distrital y la Alcaldía de Cartagena.



Y en Medellín, los manifestantes se reunirán en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida). Desde allí se moverán por la calle Girardot, la avenida La Playa, la avenida Oriental y la calle San Juan. Finalizarán en el parque de Las Luces.



"Duque ni dialoga ni negocia. Por vida, paz, democracia y contra la corrupción", agregó la CUT sobre la jornada, en la que participarán distintos sindicatos y gremios.



Vale la pena recordar que el país vivió, este año, un gran paro nacional entre abril y junio. Después, finalizando agosto y finalizando septiembre se registraron dos jornadas de protestas.



PORTAFOLIO