María Isabel Urrutia, imputada por celebración irregular de contratos

María Isabel Urrutia, exministra del Deporte de Colombia, fue imputada este miércoles 14 de junio por su presunta participación en un escándalo de contratación cuando era la jefa de la cartera.



En un comunicado la Fiscalía detalló que luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitara la renuncia el pasado 27 de febrero, Urrutia "habría ordenado dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 104 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses".



"Cada uno de los contratistas que suscribió el acta de terminación anticipada argumentó motivos personales, situación que no correspondería a la realidad porque días después y

por instrucción de la entonces ministra fueron contratados nuevamente, pero por un término de ejecución mayor, que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023", agregó la entidad.



Según la investigación de la Fiscalía, entre el 2 y 6 de marzo fueron celebrados 104 contratos de prestación de servicios que desconocían algunos requisitos legales.



La Fiscalía identificó que en los contratos había "ausencia de certificado de insuficiencia o inexistencia de personal de planta para cubrir las funciones que cumplirían los contratistas", no estaba justificada "la necesidad de contratar profesionales por prestación de servicios" o se usaron "certificaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social desactualizadas, que correspondían a periodos anteriores".



El primer concepto emitido por la entidad supone que Urrutia busca "garantizar la continuidad laboral de referidos suyos o personas afines, de tal manera que no les fueran terminados los contratos con su salida del Ministerio del Deporte".



Es por esto que Urrutia fue imputada por el delito de contrato sin cumplimiento

de requisitos legales. La implicada no aceptó cargos.



Al respecto, el presidente Gustavo Petro, un día después de la salida de Urrutia, publicó en su Twitter que: "He declarado insubsistente a la ministra del deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación".



