¿Por qué la Vicepresidenta cree que las mujeres administran mejor?

¿Quiénes son mejores administrando dinero: los hombres o las mujeres? Muchas veces nos hacemos la pregunta y salen cientos de argumentos a favor y en contra de unas y de otros.



La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, 'entró al debate' y dio su opinión.



Para la también canciller, las mujeres son mejores administrando el dinero que los hombres. ¿La razón? Aquí se la contamos.



"Cuando una mujer gana un ingreso no se va de parranda con sus amigos, no se va a tomar unos tragos, todo eso lo invierte en la familia, los hijos, mejor educación y en mayores ahorros para la familia. Es el progreso de una familia y es el progreso de la sociedad”, afirmó Ramírez.



Enseguida, y para evitar malos entendidos, explicó que "todos los hombres gasten mal la plata, pero sin duda hay una tendencia en la mujer a utilizar todos sus recursos en el bienestar de la familia”.



Las declaraciones de Ramírez se dieron durante el Congreso Camacol 2021.



Durante su intervención también se refirió a estudios de la ONU Mujeres y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en los que se indican que las mujeres en el país tienen una probabilidad casi tres veces mayor de no tener ingresos propios que los hombres.



Vale la pena recordar que el sector asegurador ha sido reconocido como el primero en tener equidad de género en el país.



Según un informe de la firma Proyectat, en el sector asegurador trabajan 15.452 mujeres que representan el 62,8 % del total de 24.612 personas que están vinculadas a esta industria.



