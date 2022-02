El 40,2% de los municipios del país, sin tapabocas al aire libre

Desde este miércoles, en los municipios que superen el 70% en esquemas completos de vacunación, sus habitantes podrán estar sin tapabocas en el espacio público, así lo determinó el presidente de la República Iván Duque Márquez y lo corroboró el Ministerio de Salud y Protección Social.



Ante esta nueva decisión, el presidente afirmó: “esto servirá para que salgamos todos a cumplir esa meta como país. Nos falta poco para llegar a este indicador, estamos en 65%”.



De acuerdo con el reporte de vacunación del Minsalud, actualmente el 40,2% de los 1.121 municipios, que son específicamente 451, pueden acogerse a esta nueva medida ordenada por el Gobierno Nacional.



Sin embargo, más de la mitad, 59,7% de estos territorios todavía no estarían aptos para despedirse de la protección respiratoria al aire libre.



Los registros apuntan a que el 40,3% de las ciudades tienen menos del 50% de sus habitantes con los esquemas completos, y el 19,4% tiene una cobertura entre el 60% y 69%. Así las cosas, las principales ciudades habilitadas para quitar esta restricción son: Bogotá, con el 72,4% de la población con dos dosis o con la dosis única; Medellín, con el 74% de esquemas completos; Barranquilla, con un porcentaje de personas inmunizadas del 84,8%; Cartagena (71,4%), y Bucaramanga con el 77% de su población vacunada.

"Es una medida acertada (...) Ahora lo que viene es aprender a convivir con esta enfermedad", dijo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.



Otras de las ciudades en las que sus habitantes podrán, tras dos años, salir a la calle sin tapabocas son: Armenia (71,8% en esquemas), Pereira (86,8%), Manizales, (73,1%), Popayán (81,4%), San Andrés (73,4%).



Sin embargo, Cali y Santa Marta, que hacen parte de las capitales más importantes del país, no pueden sumarse al fin de la restricción de la mascarilla, pues registran índices de vacunación completa inferior al 70%, específicamente del 64,3% y del 64,1%.



Por otro lado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz hizo la salvedad sobre el transporte público, como escenario que aún requiere el uso de mascarilla. “El sistema de transporte público no opera como espacio público. En el transporte público debemos seguir manteniendo el tapabocas, porque ahí hay una cercanía y aglomeración y, en general, no hay las condiciones de ventilación”, agregó el jefe de la cartera de Salud.



Desde la comunidad científica, Andrea Ramirez, Médica salubrista y Epidemióloga de la Universidad de los Andes, afirma que esta decisión se debe tomar con cautela para que no genere próximos picos de contagio.



Aclara que “hay grupos de la población con coberturas de vacunación cercanos al 50% o inferiores, como las mujeres gestantes, menores de 29 años y niños, y que estos grupos son los que apenas empiezan sus actividades presenciales, lo que puede generar contagios”.



Además, sugirió que “las políticas sobre el uso del cubrebocas estén vinculadas a las tasas de vacunación en grupos que son vulnerables, con dosis de refuerzo. Esta decisión debe tomarse con preocupación, porque esto puede dar lugar a que no se cumpla ninguna norma”.



