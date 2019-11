'Más militares no es la solución a asesinatos de indígenas', ONU

La ONU reclamó este viernes al Gobierno de Colombia un plan integral de protección de los indígenas de la comunidad nasa, tras diez asesinatos registrados en sus tierras en los últimos días, y sostuvo que la solución a la violencia que sufren no pasa simplemente por aumentar la presencia militar.



"Urgimos a las autoridades que rompan el ciclo de impunidad relacionado con amenazas, acoso y asesinatos que tienen como blanco a pueblos indígenas", dijo la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.



En nombre de la entidad que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, señaló que el Gobierno colombiano debe ofrecer una respuesta que sea integral y que incluya consultas con los afectados, y no optar únicamente por el envío de refuerzos del ejército.



"Los nasa han dicho repetidamente que no quieren una militarización, a lo que el gobierno ofreció la posibilidad de que los soldados actuarán en coordinación con los guardias indígenas, pero (los nasa) tampoco quieren esto, sino otro tipo de solución", explicó Hurtado.



Tras el asesinato de cinco miembros de la comunidad nasa el pasado día 29, entre ellos una líder indígena de reputación internacional, el presidente Iván Duque anunció el envío de 2.400 soldados a la zona del departamento del Cauca donde viven los nasa y ocurrieron los ataques atribuidos a disidentes de las Farc.



Cinco asesinatos adicionales se registraron este jueves en la misma región, sobre los cuales la ONU está recogiendo todavía información a través de su personal presente en el Cauca.



Los testimonios indican que el primer ataque se registró cuando los indígenas intentaban evitar que grupos criminales entraran en su territorio, entre los cuales podría haber no sólo disidencia de las Farc, sino también de aquellos que la combatían.



Según las denuncias recibidas por la ONU, también podrían estar involucrados exparamilitares que, como los exguerrilleros, "que ya no tienen una agenda política y se han convertido en sicarios pagados por narcotráfico o otras entidades criminales", dijo la portavoz.



Preguntada si de las denuncias se puede deducir la vinculación de una forma u otra en estos crímenes de transnacionales mineras interesadas en explotar los recursos de los territorios indígenas, Hurtado confirmó que, en efecto, esas alegaciones existen pero que su entidad no cuenta con evidencias que lo confirmen.



La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha documentado el asesinato de 52 indígenas en el territorio de los nasa desde el inicio de este año, de los cuales 11 eran defensores de los derechos humanos. Además, 74 miembros de esa comunidad han recibido amenazas y nueve han sido atacados.



En todo el territorio colombiano, el número de asesinatos de defensores de los derechos humanos en lo que va de 2019 es de 106, lo que indica que la violencia armada sigue siendo un problema serio en el país tres años después de firmarse los acuerdos de paz.





EFE