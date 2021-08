Matrícula cero: requisitos para acceder y reglas que debe cumplir

El Ministerio de Educación dio a conocer los requisitos que hay que cumplir y las reglas que se deben seguir para acceder al programa de Matrícula cero en instituciones de educación superior públicas para jóvenes de estratos 1, 2 y 3.



La cartera también definió los lineamientos para que las instituciones reciban los recursos que les permitan garantizar la gratuidad.



Vale la pena recordar que el programa de Matrícula cero se buscará financiar con la reforma tributaria 2.0 y con él se ayudaría al estudio de 695.000 personas.



LOS REQUISITOS



Los aspirantes deben comprobar que pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y estar matriculados en un programa de pregrado (técnico, tecnológico o universitario). Tampoco deben tener título universitario o de posgrado.



Importante: el programa cobija a estudiantes nuevos y antiguos matriculados en todas instituciones públicas, a quienes soliciten reintegros, traslados, transferencias u otras figuras académicas. Sobre estos últimos, es necesario que estén matriculados para el segundo semestre del 2021.



Para quienes están cursando dos carreras, la Matrícula cero solo les aplica para uno de los programas.



También es bueno que tenga claro que el programa "cubrirá el valor de la matrícula neta que no esté cubierta por otros descuentos ya existentes. Otros derechos académicos, pecuniarios, complementarios, ETC., como carné, bienestar y seguro médico, entre otros, no serán cubiertos”.



REGLAS A CUMPLIR



Los jóvenes que se vean beneficiados no pueden interrumpir sus estudios o perderá el beneficio.



Además, si entregó información falsa sobre sus condiciones (estrato, por ejemplo) podría tener problemas judiciales.









PORTAFOLIO