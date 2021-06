Hunden proyecto de ‘matrícula 0’: ¿qué pasará con anuncio de Gobierno?

La Comisión Sexta del Senado de la República hundió un proyecto de ley que buscaba que la matrícula para estudiantes universitarios colombianos fuera de cero pesos.



El proyecto como tal se presentó en el Congreso en noviembre del 2020 y tenía como objetivo la gratuidad para los semestres académicas del 2021.



No obstante, se discutió hasta ahora y fue hundido con 5 votos en contra y tan solo 2 a favor.

Según trascendió, la negativa al proyecto por quienes le dieron el ‘No’ se dio por los altos costos fiscales, pues no hay “fuentes de financiación”, explicó el senador liberal Horacio Serpa.



Serpa había sido señalado por su colega Gustavo Bolívar en redes sociales como uno de los que hundió la propuesta.



La noticia ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque, en mayo pasado, el presidente Iván Duque anunció la gratuidad educativa para estudiantes universitarios de estratos 1, 2 y 3.



Así las cosas, ¿qué pasará con lo dicho por Duque?



Según explicó el diario EL TIEMPO, el hundimiento del proyecto de ley no afectará al anuncio del mandatario.



Lo que se discutió y se hundió en el Senado fue la propuesta hecha en noviembre del 2020, no la iniciativa del Gobierno.



La de los senadores proponía matricula 0 para más de 620.000 estudiantes de pregrado y cerca de 44.000 de posgrados de 32 universidades públicas del país. La del Gobierno cobijará a 695.000 estudiantes en todas las regiones, gracias a acuerdos con alcaldías y gobernaciones para garantizar las ayudas.



“No llevemos a equívocos a la ciudadanía. Hay que contarle al país que ya es una realidad la matrícula cero y trabajamos para que la gratuidad en la educación pública sea una política de Estado”, dijo la ministra de Educación, María Victoria Angula, una vez se conoció la situación en el Congreso.

Eso sí, hay que aclarar que para que sea una política de Estado se tendrá que acudir a proyectos discutidos y aprobados en el Congreso, dijo EL TIEMPO.



