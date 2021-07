Medellín exigirá carné de vacunación para ingresar a eventos masivos

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que los mayores de 40 años deberán presentar certificado de vacunación contra covid-19 para asistir a los eventos de la Feria de la Flores. Así mismo, afirmó que esta medida se hará más estricta conforme se avance en los procesos de vacunación.



“La persona puede tomar la decisión de no vacunarse, pero no puede ir a lugares donde exponga a otros ciudadanos al riesgo de contagio”, expresó el mandatario de la capital antioqueña a propósito de esta restricción y enfatizó: “quien hoy sea mayor de 40 años y no esté vacunado, no tiene excusa. Y nos pone en riesgo a todos”.



En el anuncio, se aclaró que habrá filtros de ingreso a los eventos en los que, con apoyo de personal de la alcaldía y de la policía, se verificará que las personas estén vacunadas.



Adicional a esto, el alcalde informó sobre la llegada de 176.810 dosis de la vacuna Moderna, que se aplicará por primera vez en la ciudad.



“Medellín le ha metido mucho la ficha a la vacunación y por eso es que a veces nos quedamos sin vacunas, porque vamos tan rápido que las agotamos”, manifestó Quintero, quien concluyó que “eso es bueno porque eso significa que podemos reactivar la economía mucho más rápido. En la medida que más vacunados estemos, mejor”.



MEDELLÍN

EL TIEMPO