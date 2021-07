Medidas en Ibagué y Santander para controlar el covid

La situación en Ibagué, la capital del Tolima, ha hecho que las autoridades inicien el traslado de pacientes a ciudades como Barranquilla y fueran cerrados, de manera temporal, cinco centros de salud ubicados en los barrios las Delicias, Gaviota, Libertador, Picaleña y Cima.



La Alcaldía y Secretaría de Salud están trabajando en el decreto de las restricciones, que, se espera, sean aplicadas durante el semestre.



Entre ellas estarían: el control de aforo y medidas de bioseguridad en el transporte público para que no supere el 70%. De igual manera sucederá con los establecimientos de comercio y bares, y se hará un fuerte control a los ciudadanos que no tengan tapabocas o lo porten mal, no lleven gel antibacterial o alcohol y no respeten el distanciamiento social.



MEDIDAS HASTA EL MARTES



En el caso de Santander, el toque de queda en todo el departamento que rige desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, todos los días, estará vigente hasta el 6 de julio.



La secretaría de Salud de Santander enfatizó en que el departamento sigue en alerta roja hospitalaria por lo que las cirugías no vitales continúan canceladas y las reuniones o fiestas, no están permitidas para más de 50 personas.



