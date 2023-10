¿El Gobierno chino está realmente interesado en el Metro de Bogotá?

Hace poco se conoció información que apuntaba a que el presidente Gustavo Petro, en medio del requerimiento de la República Popular China sobre los temas a tratar en la próxima reunión entre el jefe de Estado colombiano con su homólogo, Xi Jinping, habría intentado abordar el tema de la posibilidad de soterrar la primera línea del Metro de Bogotá.



De acuerdo con información del diario 'El País', de España, funcionarios del gobierno Petro estarían dándole prioridad a este tema en la antesala a su visita al gigante asiático el próximo 25 de octubre.



Sin embargo, según el diario español, China le habría dejado claro a Petro que la primera línea del metro no sería un tema de Estado, pues se trata de un acuerdo entre el Distrito Capital de Bogotá y el consorcio China Harbour Engineering Company y Xi'an Rail Transit Group, más no con el Gobierno, por lo que Xi no estaría interesado en abordar esta temática.



La Cancillería, encabezada por Álvaro Leyva, insistió en que el tema sigue sobre la mesa, pero desde China, nuevamente, habrían dejado claro que el Metro de Bogotá no es un asunto de interés para el presidente chino.



El presidente Petro, el pasado jueves 28 de septiembre, luego de dar a conocer su visita a China, hizo mención, nuevamente, sobre la posibilidad de discutir de manera prioritaria el tema de la primera línea del metro con su homólogo.



"Veremos qué dice el jefe de Estado chino sobre estos temas, si nos puede ayudar a darle una mano a la transformación del transporte en Colombia hacia lo férreo y lo eléctrico", dijo Petro.



Hasta el momento, la construcción de la primera línea elevada del Metro de Bogotá tiene un avance del 25 %; sin embargo, Petro ha insistido en que un tramo del proyecto debe ser subterráneo, lo que ha generado desacuerdos reiterados con la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, quien busca sacar le proyecto adelante tal cual como está adjudicado.



Información falsa, según el embajador chino

Ante la noticia sobre el aparente desinterés del Gobierno chino sobre el proyecto del Metro de Bogotá, la embajada del gigante asiático en Colombia, afirmó que la información dada por el diario 'El País' es falsa.

‼️Origen del fake news. https://t.co/RcCkP5ci9i — Embajada de China en Colombia (@china_embajada) October 2, 2023

Esto fue reafirmado por el embajador Zhu Jingyang, mencionando mediante su cuenta de X que: "la noticia es falsa... como si mil veces repetida se convierte en... 🤡🤡", mencionó el embajador.

La noticia falsa continúa... como si mil veces repetida se convierte en...🤡🤡 https://t.co/yDUJcBuUtW — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) October 2, 2023

