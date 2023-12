Qué viene para funcionarios investigados por impactos en proyectos ferroviarios

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el vicepresidente (e) de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Iván Humberto Baquero Susa, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para brindar asesoría en el análisis y evaluación de proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga en el país, por $8.375 millones.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



El órgano de control también abrió investigación a los gerentes de Proyectos de la misma entidad, Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas.



(Lea: Procuraduría investiga a funcionario de la ANI por posible impacto al Metro de Bogotá).



El Ministerio Público busca establecer si el objeto del contrato, así como la destinación de los productos que deberá entregar la SCI, podrían eventualmente impactar proyectos férreos territoriales como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanías, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.



De acuerdo con la Procuraduría, se podría eventualmente invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen dentro de sus funciones la gestión y administración de corredores férreos regionales o distritales y que, por ende, no le corresponden a la ANI planear ni tampoco modificar.



(Más: Inician las obras de la subestructura de la primera línea del Metro de Bogotá).



“Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia” precisó.



La Procuraduría también investiga si los funcionarios pudieron incurrir en una infracción a la Ley de Contratación, pues entregaron de manera directa la ejecución de los trabajos a la SCI cuando lo procedente era convocar un concurso de méritos, dadas las obligaciones y fines de las actividades que se debían realizar.



(Lea también: Los temas que discutieron Petro y Galán en su primer encuentro).



Además, la Procuraduría señaló que se habría presentado una falta de planeación, pues aparentemente no se realizó un análisis a profundidad.



PORTAFOLIO