Llegada de afganos a Colombia: respuesta a dudas más frecuentes

Este martes, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, entregó detalles y resolvió las dudas más frecuentes sobre la posible llegada de refugiados afganos a Colombia.



El funcionario explicó que este grupo de ciudadanos ingresara al país bajo un ‘Permiso Excepcional’, una figura que permite su permanencia de manera temporal y con el cual no pueden trabajar ni radicarse de manera definitiva. Se tratará solo de una medida transitoria mientras continúa su tránsito hacia otro país, posiblemente EE. UU.



Cabe señalar que habrá un cupo límite que se estima sea de 4.000 afganos. No obstante falta definir el número exacto y su fecha de llegada.



Sin embargo, no todos van a llegar todos al mismo tiempo, sino que será de manera paulatina.



"No quiere decir que van a llegar en cualquier momento. Primero se da un aviso, y a partir de ese aviso se coordina todo el proceso aéreo para el desplazamiento. Hay un límite máximo de 4.000 personas, pero no llegarán todos al mismo tiempo, la llegada será paulatina", manifestó Espinosa.



Espinosa aclaró que los recursos para el asilo y manutención corren por cuenta del Gobierno de Estados Unidos y se analizará en qué ciudades de Colombia se instalarán, de acuerdo con su capacidad hotelera, conectividad aérea, entre otras variables, según las condiciones de cada familia.



"No es lo mismo una familia joven a una familia de mayor edad. Entraremos a analizar el perfil y entraremos a definir la mejor ubicación para ellos", indicó Espinosa.



Hasta el momento, no ha llegado ninguno de estos ciudadanos al territorio nacional, según confirmó el director de Migración.



Las entidades que han venido trabajando en la logística para la llegada de los afganos a Colombia de manera temporal son la Presidencia, la Cancillería, Migración Colombia y los ministerios de Salud y Defensa.



En cuanto a protocolos de bioseguridad por tema de la pandemia, se exigirá una prueba negativa de Covid- 19 y tras su llegada se mantendrán en aislamiento preventivo por 14 días.



