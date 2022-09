Continuidad del PPT, entre los retos migratorios del gobierno Petro

En poco más de un mes al frente del país, el Gobierno del presidente Gustavo Petro aún baraja sus cartas y configura su poder político para atender su línea de mandato, no obstante, una de las coyunturas más representativas de los últimos tiempos, la migración venezolana, aún no recibe todos los focos.



Esto, a pesar de que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con el vecino país fue una de las prioridades en las primeras semanas de mandato, como quedó reflejado en la reciente reapertura de la frontera entre Norte de Santander y Táchira.



Así lo señaló el nuevo reporte migratorio elaborado por el Observatorio Venezolano de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer. “El tema migratorio ha perdido la relevancia que tenía en las dos administraciones pasadas. Creo que estamos retrocediendo respecto al abordaje. Hay que decirlo con mayúsculas”, dijo Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio Venezolano.



En este sentido, los analistas elaboraron una serie de diez puntos claves en los que el gobierno central debe prestar atención en relación con la migración venezolana, una de las de mayor impacto en el país.



Los desafíos



A modo de contexto, el primer punto es reconocer que la migración venezolana ya suma 2,48 millones de ciudadanos del vecino país en Colombia, es decir, el 36,41% de la diáspora de 6,8 millones para agosto de 2022, de acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V.



Esta política migratoria, resaltan, se está desarrollando en un segundo plano, con pocos pronunciamientos del Ejecutivo, a excepción de las recientes frases en el marco de la conmemoración de la reapertura fronteriza. Ayer apenas fue designado el nuevo director de Migración Colombia, Fernando García, y resta el nombramiento del gerente de frontera. “El tamaño del reto que representa integrar a más de 2,4 millones de venezolanos, equivalente a alrededor del 5% de la población nacional, no admite más demoras”, reseñó el informe.



De hecho, en el reciente renacimiento de las relaciones no se refirió a la movilidad humana, que necesita ser abordada con especial énfasis en las regiones fronterizas.



Una de las apuestas del nuevo gobierno radica en afianzar sus compromisos sociales y lograr “la paz total” dentro del territorio colombiano, una tarea que precisó el análisis, “no es posible” con migrantes en riesgo de un reclutamiento forzado.



Una de las estrategias del gobierno Duque fue la creación, diseño y entrega de los permisos de protección temporal (PPT) a los migrantes que han completado su proceso de regulación, este documento les permite su vinculación a la sociedad colombiana, permitiéndoles abrir cuentas bancarias y entrar al sistema de salud, entre otros beneficios.



El gobierno Petro, sugiere el informe, debería emplear jornadas masivas para agilizar el proceso de entrega de los documentos, que aún no alcanza los 1.800.000 ciudadanos prometidos por el mandato anterior. A la fecha van 1.440.235 entregados, según el portal web de Migración Colombia.



Aún así, faltarían por entregar un millón de este documento al tener en cuenta las 2,4 millones de personas que han completado el Registro Único de Migrantes Venezolanos (Rumv).



Este énfasis, destacó el informe, se produce con fines de dinamizar la afiliación de esta población al sistema de salud, que creció 13,48 % en las afiliaciones de esta población entre junio y septiembre, pasando de 799.757 inscritos a 924.391.



“En atención en salud vamos en la dirección correcta. El crecimiento es significativo y en materia educativa se están logrando bastantes éxitos”, mencionó Rodríguez.



Roberto Casas Lugo

PORTAFOLIO