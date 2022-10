Petro apoya estatus de protección temporal para colombianos en EE.UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mostró a favor de un estatus de protección temporal (TPS, en inglés) para los ciudadanos colombianos migrantes en Estados Unidos, similar al que ya se aplica con los ciudadanos de Venezuela.



“Creo que un TPS para los colombianos en Estados Unidos es necesario. No lo digo como negociación, no es que porque hagamos un TPS a venezolanos en Colombia deba haber uno para colombianos en Estados Unidos (...) si no porque es el derecho humano”, señaló el mandatario nacional.



El mensaje del jefe de Estado se realizó en una declaración conjunta con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, que visitó el país para reunirse formalmente con el mandatario en una gira exprés por la región en el marco de la próxima cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA) a celebrarse esta semana en Perú.



Otros temas que se tocaron en la reunión fueron el narcotráfico “desde una nueva visión más integral”; el proceso de paz, la redistribución de tierras y seguridad en las Américas.



Por su parte, Blinken reconoció la estrecha relación en los años recientes entre EE. UU. y Colombia, así como los esfuerzos de ambos Estados para la implementación de los Acuerdos de Paz.

