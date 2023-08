Los senadores que tendrían subsidio de gasolina, según Miguel Uribe

En medio del debate del proyecto de ley que busca reducir el salario para los congresistas y otros funcionarios del Estado, el senador Miguel Uribe Turbay reveló una lista de legisladores que estarían recibiendo un supuesto 'cupo de gasolina'.



Se trataría de un beneficio que le otorga a la persona la posibilidad de no tener que pagar el tanqueo de gasolina para sus vehículos.



"Me pregunto por qué unos sí pueden y ellos no pueden pagar la gasolina ganándose esta plata", aseguró el senador del Centro Democrático, quien desató la polémica tras revelar los nombres de los congresistas que estarían implicados.



Estos, según revelo Uribe Turbay, serían Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Robert Daza, Gloria Flórez, Jahel Quiroga, AIida Avella (Pacto Histórico) y Humberto de la Calle (Centro Esperanza), así como los senadores que ocupan las cinco curules del partido Comunes.



"Genera indignación es que por qué a unos les pagan la gasolina. No deberían pagarle a nadie la gasolina", agregó el senador.

Antes de la intervención del senador del uribismo, el congresista Jota Pe Hérnandez, autor del proyecto de ley en discusión, dijo que había enviado un derecho de petición para conocer cuáles son los congresistas a quienes que se les está pagando la gasolina e, incluso, los peajes.



Tras los señalamientos de Uribe Turbay, Alex Flórez, senador del Pacto Histórico, calificó de "miserables" a quienes sacan una lista y ponen en duda los esquemas de seguridad de congresistas aparentemente amenazados y que hayan militado de partidos que han sido exterminados como el caso de la Unión Patriótica (UP).

Jahel Quiroga, uno de los senadores nombrados por el legislador del Centro Democrático, mencionó durante la plenaria que "contamos con esquemas de seguridad especiales porque fue el mismo Estado el que cometió un genocidio". Uribe Turbay aclaró a posteriori que no ha puesto en tela de juicio los esquemas de seguridad y que su crítica estuvo enfocada hacia quienes devengan 43 millones de pesos, pero que no pagan gasolina.



"Sí hay una lista de senadores y representantes que no solamente reciben cupos de gasolina, como si el salario no les alcanzara, sino que también reciben el pago de peajes", agregó el senador Hernández.



