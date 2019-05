Militares venezolanos desertores denuncian incumplimiento de promesas

Los militares venezolanos acogidos en Colombia, luego de la Operación Libertad, en febrero pasado, denunciaron que están siendo presionados para que firmen un documento con el cual perderían su estatus de refugiados.



Además, señalan que un grupo de uniformados será desalojado de uno de los refugios porque hasta la fecha no se ha hecho el pago respectivo del hospedaje.



(Militares venezolanos serán desalojados de un hotel en Cúcuta).

Según la denuncia, se les estaría obligando, “bajo presión sicológica”, a que elijan entre una de dos opciones de ayuda.



“Por parte de Migración y Gestión de Riesgo de Colombia nos proponen opciones obligatorias, acordadas por el Gobierno colombiano y por el Gobierno interino de Juan Guaidó. La opción uno consiste en el pago de un arriendo por tres meses, estipulado por un monto de $250.000 mensuales; un mercado por tres meses; un bono de subsidio de transporte de $200.000 y el permiso especial de permanencia que nos permite laborar en Colombia. La opción dos es que, a los funcionarios que quieran irse a otros países, se les dará un monto de $400.000 por persona para salir de Colombia, pero esto sólo alcanza para ir a Rumichaca, frontera con Ecuador”, advierten los militares venezolanos.



Así mismo, a través de un comunicado, hicieron un llamado a Guaidó y a sus delegados para que no los olviden y se cumplan los acuerdos alcanzados, tras la Operación Libertad.



A continuación el comunicado completo:



Comunicado del Batallón Libertario Óscar Pérez



Ante todo estamos muy agradecidos con el Gobierno de Colombia por hacerse responsable de un problema que no le pertenece, que le pertenece al Gobierno Interino de Juan Guaidó.



Queremos notificarle a la opinión pública y a la comunidad nacional e internacional los siguientes puntos a tratar:



1. Queremos notificar que desde el día 15 de mayo nosotros, los militares refugiados en Colombia, fuimos trasladados a Migración para firmar un documento de renuncia de estatus de refugiado bajo presión sicológica por no presentarnos más opciones.



2. Hasta la fecha aún no se han concretado las promesas para asistir nuestra situación. Incluso, hemos tenido comunicación con los funcionarios refugiados en Arauca que ya firmaron dicho acuerdo y fueron desalojados del refugio sin recibir ningún beneficio acordado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Se encuentran en situación de calle durmiendo con sus familias en una plaza pública.



3. En estos momentos se presenta otra situación similar en uno de los refugios. Varios militares que se encuentran con sus familias serán desalojados porque hasta la fecha no se ha pagado lo acordado en dicho refugio. Ese acuerdo se firmó el día 16 de mayo.



4. Por otra parte, queremos hacer énfasis en los designados por el Gobierno Interino de Juan Guaidó, quienes no se han preocupado ni ocupado en dar respuesta a nuestra situación y necesidades de desalojos y han actuado de manera indolente, ya que estos designados conocen la situación, por lo cual se pide que nos envíen delegados con competencia en el área militar, que no hayan estados involucrados de manera directa o indirecta en actos de corrupción con el ‘narco régimen’.



Nuestra situación en Colombia no ha sido un lujo, hemos pasado por momentos de angustia con nuestras familias, expuestas a ser alcanzadas por las garras del ‘narco régimen’, ya que se han infiltrado funcionarios del Sebin, que han sido detectados por querer extraer información con intenciones de llevarnos obligados a Venezuela donde tenemos 30 años de prisión por traición a la patria. Por parte Migración y Gestión de Riesgo de Colombia nos proponen opciones obligatorias, acordadas por el Gobierno colombiano y por el Gobierno interino de Juan Guaidó:



Opción 1: un arriendo por tres meses, estipulado por un monto de $250.000 mensuales, un mercado por tres meses, un bono de subsidio de transporte de $200.000 y el permiso especial de permanencia que nos permite laboral en Colombia.



Opción 2: Los funcionarios que quieran irse a otros países se les dará un monto de $400.000 por persona para salir de Colombia que sólo alcanza para ir a Rumichaca, frontera con Ecuador.



Estos acuerdos fueron firmados bajo cuerda, sin consultarnos, sin tener en cuenta que fuimos llamados para hacer parte de la Operación Libertad. No vinimos a Colombia para ser mantenidos por el Gobierno. Vimos un paso de honor para el rescate de la libertad y el rescate de Venezuela. Ese es nuestro honor, por eso pedimos que se reconsidere nuestra situación.