Minagricultura, en reunión con cafeteros por precios de grano de café

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, llegó a Pereira para participar en el Foro Cafetero Nacional convocado por Dignidad Agropecuaria y Cafetera.

Dicho evento fue citado para que los sectores cafeteros de distintas partes del país hablaran sobre sus preocupaciones ante la baja en los precios de compra del grano.



“Desde el Gobierno hemos trazado una ruta en la que primero estamos escuchando a las bases cafeteras en su pluralidad y diversidad; luego, este miércoles, tendremos una sesión del Fondo de Estabilización de Precios y después viene la Junta de la Federación Nacional de Cafeteros”, explicó Mojica en el foro realizado en la Asamblea Departamental de Risaralda.



Tanto la jefe de cartera como la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Aura María Duarte, escucharon las necesidades y preocupaciones de las bases cafeteras sobre los precios.



De hecho, la ministra pidió que durante la cita se dieran más intervenciones de las que estaban programadas para escuchar a quienes habían viajado desde lejos para atender el encuentro.



"No tenemos un desinterés en el sector cafetero, por el contrario, es un producto de la agricultura de nuestro corazón, está sembrado sobre 842.000 hectáreas, lo cultivan 548.000 familias y genera uno de cada cuatro empleos rurales", agregó la ministra.



Mojica agregó que desde el Gobierno coinciden de avanzar en estrategias para mejorar las condiciones de los cafeteros que han dado como resultado varias jornadas de movilizaciones: "No estamos en desacuerdo con que se movilicen, por el contrario, háganlo; no es un diálogo entre dos o tres actores en Bogotá. Cuenten con este gobierno de puertas abiertas, con una disposición al diálogo", finalizó.



