Mincomercio descarta renegociación de TLC con EE. UU., como dijo Petro

En el marco la asamblea de la Andi, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, aseguró que frente al anuncio de renegociacón del TLC con Estados Unidos que hizo el presidente Petro, lo que se está haciendo es una revisión de los capítulos del acuerdo para llegar a condiciones más equitativas, contrario a una renegociación, como lo afirmó el presidente Gustavo Petro.



Umaña se refirió a que entre los dos países se está haciendo un análisis para llevarlo a la Comisión Administradora del tratado, para tomar decisiones conjuntas "que servirán para mejorar las condiciones".

"Significa que vamos a negociar dentro del marco legal todos los temas dentro de un análisis consciente que hemos hecho. Eso quiere decir que estamos en un proceso de revisión para acordar una negociación dentro de los términos del tratado y eso fue lo que dijo el presidente, tal vez le puso el 're', pero eso es lo que se está haciendo".



El jefe de la cartera explicó que desde los inicios de este Gobierno, vino la representante del Departamento de Comercio de Estados Unidos, con quien se definió la metodología para abrir el análisis de cada uno de los capítulos del tratado y llevarlo a la Comisión.



Entre los temas de revisión destacó el capítulo de acceso al mercado, dijo la que la normatividad de Estados Unidos otorga unos subsidios y ayudas internas en el sector de los alimentos. "El presidente habló del maíz en donde el hecho de que exista un subsidio seguramente crea distorsiones en la competitividad y tenemos que recuperar los equilibrios", indicó.



Al tiempo, aseguró que "tenemos que competir en igualdad de condiciones productores colombianos con los extranjeros quitando los subsidios que existen en Norteamérica o Europa porque eso crea condiciones de competencia inequitativas".



Por otra parte, el funcionario se refirió a los servicios y compras públicas. En ese sentido dijo que Colombia abrió todo el mercado para la oferta de servicios profesionales y empresariales, sin embargo, el gigante norteamericano solo dio acceso a la parte central y algunos estados. "Estamos preguntando porque no se ha cumplido eso en 10 años", afirmó el Ministro.

En su intervención ante los empresarios e industriales del país el ministro Umaña dijo que "dialogué con el presidente porque yo no me mando solo. Seguimos en ese tema de la revisión del tratado para llegar a unas conclusiones que llevan a una negociación, pero por ahora no estamos pidiendo como Gobierno colombiano ninguna renegociación".

"En noviembre es el final de todo un proceso y es algo que se ha hecho con un cronograma y en conversación con los norteamericanos. Tenemos un proceso que termina en este mes y que está citado desde el principio del gobierno. Llevamos cinco mesas y nos faltan tres o cuatro", concluyó el jefe de la cartera.

