No se confirma fin de cooperación militar con Israel, según Mindefensa

El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, aseguró que no es oficial la decisión de Israel de suspender las exportaciones de seguridad a Colombia, como dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país el pasado 16 de octubre.



"Todavía no ha habido una comunicación oficial. Lo que tenemos es un comunicado del canciller israelí, pero no una comunicación oficial al gobierno colombiano", dijo el ministro.



Además, aseguró que, en cualquier caso Estados Unidos, es el respaldo, "en lo que haya necesidad, ellos suplen".



El jefe de la cartera ratificó que aun si se terminan los contratos, esto no sería un problema. Sin embargo, según lo consultado por EL TIEMPO los mismos representantes del sector en Colombia aseguran que sí habría riesgo para los suministros militares.



Armamento militar FOTO: iStock

En este sentido habría desabastecimiento de:



- Repuestos para los aviones de superioridad aérea Kfir.

- Fusiles Galil.

- Equipos nocturnos, visores.

- Personal de apoyo para entrenamiento de tropas.



Y correría riesgo el apoyo en operaciones de inteligencia.



Hay que recordar que para cualquier país es determinante que al menos el 60 % de sus aviones de combate esté disponible para atender cualquier situación.



