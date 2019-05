'No existe ninguna directriz para incrementar el número de bajas'

Este sábado, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se pronunció sobre las denuncias realizadas hoy por el diario estadounidense New York Times sobre el posible regreso de falsos positivos al país, asegurando que desde su llegada a la cartera ha buscado fortalecer la política de Derechos Humanos y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario.

“He insistido en que los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario son línea rectora de las actuaciones de la Fuerza Pública. Cero tolerancia con cualquier acción que se salga de estos parámetros”, aseguró el ministro en su cuenta de Twitter.



De igual manera, Botero aseguró que ordenó al general Nicacio Martínez - señalado en el diario estadounidense de haber dado la orden a sus tropas de duplicar el número de criminales dados de baja en sus operaciones – de hacer pública la entrevista entregada al Times.



(Lea: New York Times denuncia posible regreso de falsos positivos en el país)



“A propósito del artículo hoy en el New York Times, ordené al comandante general Nicacio Martínez, publicar la entrevista entregada a ese medio de comunicación. Opinión pública debe conocer la totalidad de las respuestas”, afirmó Botero.



Según información del diario El Tiempo, Botero desmintió tajantemente que hubiera alguna directriz u orden para incrementar el número de bajas por parte de la Fuerza Pública. “No es cierto, no existe ninguna instrucción en ese sentido, ni existe ninguna directriz”, puntualizó.



Este sábado, el diario estadounidense denunció que el jefe del Ejército nacional habría ordenado a sus tropas duplicar el número de criminales y guerrilleros dados de baja o capturados, así como aceptar un incremento en la muerte de civiles.



De acuerdo con la publicación, a inicios de este año, los generales y coroneles colombianos tuvieron una reunión en la que se les solicitó firmar un compromiso por escrito para intensificar los ataques.



En el artículo, el NYT afirma que dos oficiales dijeron que los soldados se encuentran bajo una intensa presión y temen que se repitan los asesinatos ilegales ocurridos entre el 2002 y 2008, conocidos como ‘falsos positivos’.



Según los oficiales, que solicitaron al diario mantener su anonimato, en lo corrido de este año ha surgido un “patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos”.Asimismo, aseguraron que se están brindando incentivos como vacaciones extra, a aquellos soldados que aumenten sus muertes en combate.