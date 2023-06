Minenergía ordenó el pago de $102.000 millones para subsidios

El Ministerio de Minas y Energía emitió este 26 de junio el pago a las comercializadoras de energía correspondientes a los subsidios otorgados en el primer trimestre de este año.

El valor que se desembolsará a las compañías es de $102.000 millones, de los cuales la mayor parte será destinada a las comercializadoras de la costa, Afinia y Air-e, y a Celsia. Si bien esta no es la deuda total de este periodo, el Ministerio ya había reconocido $566.790 millones para las empresas.



En el caso de Afinia, la operadora de los mercados de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur de Magdalena, se girarán $33.609 millones. Por su parte, para Air-e, que opera en Atlántico, La Guajira y Magdalena, el valor que será pagado corresponde a $11.108 millones.



Para Celsia, el Ministerio ordenó el pago de $11.348 millones. En total son 24 las comercializadoras de este servicio público que recibirán los giros.



Cabe recordar que las compañías han alertado por las dificultades de caja que están enfrentando por situaciones como la deuda del Gobierno por los subsidios que las compañías descuentan a los usuarios de la factura.



A esto se suman los saldos por recuperar de la opción tarifaria, que es una deuda de los usuarios con las empresas, por el congelamiento de las tarifas durante la pandemia y que no se han podido recuperar.



Para la vigencia 2023, el Gobierno destinó en el Presupuesto General de la Nación $3,12 billones para estos pagos. Sin embargo, el gremio que representa a estas empresas, Asocodis, advirtió que esto alcanzaba para pagar lo adeudado del año pasado y el primer semestre de este.



Por este motivo, en la adición presupuestal, el Gobierno incluyó $1,14 billones para pagar los subsidios de gas y agua.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio