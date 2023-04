Minenergía propone cambios en fondos para ampliar cobertura de luz

El Ministerio de Minas y Energía sacó a comentarios dos proyectos de resolución en los cuales establece una serie de modificaciones a los fondos Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (Fazni) y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (Faer).

De acuerdo con lo informado por la cartera, estos cambios "buscan darle la relevancia merecida a los territorios que han sido tradicionalmente afectados por el conflicto armado, incluir la perspectiva étnica y considerar los municipios con mayores necesidades".



Los cambios están relacionados con "los principios de justicia en la asignación de fondos" según el Ministerio.



En el caso del Faer, las modificaciones están relacionadas con el fortalecimiento de los criterios de asignación para municipios afectados directamente por el conflicto armado, grupos étnicos y mayor número de usuarios al menor costo económico. Además se faculta al Ipse para estructurar proyectos en zonas no interconectadas usando fuentes renovables no convencionales.



Por su parte, para el Fazni, las modificaciones son en el mismo sentido de cumplir con el en el plan indicativo de expiación de cobertura de energía eléctrica de la Upme.



Otro objetivo es conectar a las 818.119 familias que no tienen este servicio eléctrico y al 57 % de la población indígena, que según el Dane no tiene acceso a electricidad.



