'Gobierno no busca acabar con la minería': presidente de la ANM

En el marco del encuentro 'Minería a Otro Nivel' que se desarrolló en Medellín, el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, habló sobre el trabajo y enfoque del Gobierno en esta materia.



En ese sentido, el líder de la entidad aseguró que el Ejecutivo no pretende acabar con la minería.



"Nunca se nos ha pasado por la cabeza acabar con la minería, este es un sector fundamental en el plan de Gobierno, pero tenemos que establecer una nueva relación con la minería, que vaya de la mano con el respeto de la preservación ambiental", explicó.





Con la bandera medioambiental, el presidente de la ANM aclaró que el objetivo es "extraer, procesar y poner los minerales al servicio de nuestra economía".



Durante la jornada, Pardo también compartió algunas de las medidas que pondrán al sector en línea con las propuestas de Gobierno.



Una de ellas es frenar los contratos de minería a cielo abierto. En ese aspecto, aclaró que se respetarán los contratos existentes y los derechos adquiridos en relación con el Estado.



"Este Gobierno respeta los derechos adquiridos y los contratos mineros suscritos con el Estado. No vamos a cerrar ninguna mina de carbón térmico, el que las va a cerrar es el mercado, no este Gobierno. Esto no es un Gobierno maligno que esté acabando con la minería, es el mercado y el mundo el que está marcando un camino" explicó el funcionario.



Pardo también anunció que, como parte de la apuesta del Ejecutivo, se motivarán y habrá estímulos a las operaciones relacionadas con carbón metalúrgico, ya que juega un papel importante en la producción de acero y otros procesos industriales en el país.



Otro punto, según lo dijo el líder de la ANM, es que se va a fortalecer la formalización de la pequeña y mediana minería.



El presidente de la entidad también se refirió a la propuesta de Ley Minera que se está desarrollando y que se busca radicar en el Congreso de la República.



De acuerdo con Pardo, este proyecto tiene como objetivo priorizar la exploración y explotación de minerales estratégicos que respalden la transición energética.



En lo que se refiere a la soberanía de fertilizantes, señaló que la ANM proporcionará a los empresarios reservas de fosfatos para que produzcan fertilizantes dirigidos al mercado doméstico y al sector rural con precios más competitivos que los importados.



Lo anterior además contribuirá a reducir las importaciones y favorecerá la seguridad alimentaria.



