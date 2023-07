El Minhacienda defendió el compromiso con regla fiscal

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió ayer las cuentas y proyecciones que tiene el gobierno de Gustavo Petro, y reiteró que el Gobierno sigue comprometido con el cumplimiento de la ley de la regla fiscal.



Esto, luego de que este lunes el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) emitió un pronunciamiento en el que cuestionó la posibilidad de que el próximo año no se cumpla la regla fiscal debido al alto nivel de gasto que se estimó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado el mes pasado, y por ingresos, que según el Carf, no son certeros.



“Seguimos comprometidos con respetar la regla fiscal, es una regla fiscal muy dura, que nos coloca en los límites”, aseguró ayer el ministro en declaraciones a medios.



Según explicó el titular de la cartera de Hacienda, el mayor problema que tienen las fianzas públicas el próximo año se relaciona con la acumulación de la deuda y el perfil de vencimientos que tiene la Nación para los próximos dos años.



Tal como lo había mencionado también Bonilla cuando presentó el Marco Fiscal, indicó también que el Gobierno está revisando cómo pagar la deuda en 2024 sin dificultades, y que esto requiere de una serie de esfuerzos, “y esa es la razón para la preocupación del Comité de la Regla Fiscal”, dijo el ministro.



Bonilla aseguró que el Gobierno no está interesado en hacer ninguna moratoria ni en declarar ningún incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad con la cual se deben saldar deudas en los próximos dos años.



Vale la pena recordar que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se proyectó que el desbalance fiscal llegará, como porcentaje del PIB, a -4,3 % y -4,5 %, respectivamente.



El documento también proyecta que entre 2023 y 2024 el gasto primario vería un incremento de 1,2 puntos porcentuales, y la proyección apunta a que este se elevaría de $309,05 billones según lo proyectado en 2023 a $347,49 billones en 2024. Y pasaría de representar el 19,2 % del PIB en 2023 a 20,5 % en 2024.



En el pronunciamiento del Comité Autónomo se cuestionó que el MFMP se “prevé que para 2024 habrá un deterioro tanto del déficit fiscal como de la deuda neta del Gobierno, a pesar de haberse aprobado dos reformas tributarias en los últimos dos años que aumentaron de forma importante los ingresos de la Nación”.



Así mismo, el Carf indicó en su pronunciamiento que el incremento del gasto primario programado impone una mayor presión sobre las cuentas de la Nación y que “de programarse el presupuesto del Gobierno Nacional para 2024 con un tope de gasto como el previsto en el MFMP, se estaría dando pie a un eventual incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal, al no cumplirse la correspondencia entre gastos e ingresos estructurales”.



Otro punto que cuestionó el Carf esta semana es que el Marco Fiscal toma en cuenta ingresos adicionales ligados a la gestión de la Dian, equivalentes a 1,3 % del PIB, pero “sobre los que no se tiene seguridad”. Y también cuestionó que la Nación espera recibir $15 billones en 2024 provenientes de arbitramentos de litigios.



Bonilla también mencionó en sus declaraciones que dentro de las políticas la de control de evasión y elusión de la Dian, los litigios son una política permanente de gestión fiscal.



“Es una interpretación, para el Carf es un ingreso ocasional, para la Dian es un ingreso permanente el cerrar procesos litigiosos”, indicó el ministro.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio