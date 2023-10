Las críticas de Minhacienda a la Federación Nacional de Cafeteros

Durante el debate realizado el pasado martes -3 de octubre- en el Congreso para revisar la situación de los cafeteros en el país, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lanzó duras críticas a la Federación Nacional de Cafeteros, en las que resaltó que son los culpables de la crisis que se vive hoy en día en este sector.

En su intervención, el ministro Bonilla arrancó diciendo que la mala racha para el sector caficultor empezó cuando no se aprovecharon los tiempos de bonanza y las ganancias que se logran mes a mes, se van en “gastos suntuarios”, como pago de servicios de limosinas o salarios exagerados y desproporcionados con la situación de los campesinos.

“Es preocupación central del gobierno del cambio, el futuro del café, pero no vamos a poner el espejo retrovisor, porque no es resultado de este gobierno, viene de atrás, viene de 30 años de mal manejo de la política cafetera y viene de 30 años de haber construido una federación acostumbrada al consumo suntuario y al lujo”, dijo este funcionario.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda

Ricardo Bonilla también criticó que actualmente la Federación no tiene conocimiento claro de lo que está pasando con el sector en las regiones, puesto que asegura que hay muchos terrenos sobre los que no se tiene claridad frente a sus estados y capacidades de producción y por tanto no están siendo aprovechados como se debe.

“Tenemos 548 mil familias dedicadas al cultivo de café, en 850 mil hectáreas, un promedio de hectárea y media por predio, donde predomina el microproductor, la economía popular, y en donde en los mismos predios, los productores de café tienen en conjunto 2.5 millones de hectáreas sin que la Federación sepa que se hace en el otro millón y medio, no se sabe qué hay al otro lado de la explotación cafetera”, agregó.

El Ministro de Hacienda recordó que hay un enorme retraso en la renovación y el país está acostumbrado a “ponerse feliz” por las bonanzas y a sufrir cada que estas se terminan, resaltando momentos como el ciclo de los años 2009-2012, el cual fue una importante bonanza que terminó y resultó en la crisis cafetera que condujo a poner en marcha un mecanismo de estabilización de precios.

“Hay retraso en la renovación, pero ¿qué es el retraso? Para recordar también el mismo ciclo En el 2011-12, hubo una importante renovación que dejó rendimientos en los años recientes, es decir, que aquí la gran pregunta es ¿cuándo se programa la renovación de cultivos? y ¿qué se hace con los importantes ingresos obtenidos en las bonanzas? ¿Dónde está el ahorro para hacer la renovación?”, cuestionó el ministro.

Cafeteros

También sostuvo que hoy en día el gremio enfrenta dos grandes problemas, relacionados con las cooperativas y cultivos quebrados. Así como el temor que hay entre los cafeteros por perder sus tierras. Todo esto, según sus denuncias, por culpa de la mala gestión que ha mostrado la FNC.

“¿Dónde está la capacidad técnica de la Federación? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? La Federación es la culpable de la quiebra de las cooperativas y es la culpable de que los cafeteros hayan perdido credibilidad en el mercado de futuros, no ha mostrado una buena gestión y eso se evidencia en los tiempos de crisis”, manifestó Ricardo Bonilla.

Este funcionario del gobierno Petro cerró criticando que algunos directivos de la Federación tengan sueldos de hasta 100 millones de pesos, los cuales muestran un gran desequilibrio frente a las ganancias de los campesinos, al tiempo que repudió que sus directivos paguen limosinas y costosas comisiones en sus viajes al exterior.

