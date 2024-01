'Dejemos que divague': Minhacienda sobre propuesta de reforma tributaria de Jaramillo

La propuesta de una nueva reforma tributaria del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para solventar los gastos del sector sanitario del país, sigue generando reacciones.

Y una de las que más ha llamado la atención, hasta ahora, fue la respuesta que dio Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, y compañero de gabinete de Jaramillo en el gobierno Petro.



(Vea: Reforma tributaria: Corte Constitucional revisará fallo relacionado con las regalías).



Desde Tumaco, Bonilla, se refirió a la idea del Minsalud, aclarando que la propuesta de la reforma tributaria solo será para "ajustar la tarifa del impuesto de renta corporativo, más no para aumentar ingresos".



Y al ser preguntado sobre lo que pensaba de la propuesta de Jaramillo, Bonilla respondió: "Dejémoslo a él que divague".

Estas fueran las declaraciones en las que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla @ricardobonillag, respondió a la propuesta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo @GA_Jaramillo, sobre una reforma tributaria para resolver los problemas del sector salud ⬇️ pic.twitter.com/59gpni02zW — Portafolio (@Portafolioco) January 23, 2024

La propuesta de Jaramillo sobre la reforma tributaria

Este martes 23 de enero, desde Tumaco, (Nariño), sede del Gobierno colombiano durante esta semana para abordar los problemas de la región del Pacífico, el ministro Jaramillo arremetió contra los críticos de la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro y que está en trámite de aprobación en el Congreso.



Básicamente, el funcionario dijo que los empresarios deberían aportar más dinero para solucionar los problemas de este sector.



(Vea: Desde Davos, Minhacienda insistió en la necesidad de una nueva reforma tributaria).



"Si los empresarios siguen insistiendo en que no alcanza la plata, que los empresarios comiencen a poner la plata para solucionar el problema de la salud. Lo que decimos es que el que más tenga, más pague (...) Hay que hacer un esfuerzo (para financiar el nuevo modelo), pero el esfuerzo no necesariamente tiene que salir nuevamente de las clases trabajadoras".



Las declaraciones del alto funcionario llegan un día después de que 18 exministros colombianos publicaran una carta en la que criticaban no solo la reforma de Salud propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, sino otras medidas tomadas para el sector.



(Vea: La nueva reforma tributaria agita el panorama legislativo del año que comienza).



"Las decisiones del Gobierno nacional durante los últimos meses desconocen la realidad y agravan la situación que enfrenta el sistema de salud y nos encaminan hacia un colapso que afectará el derecho a la salud de millones de colombianos", señalaron los firmantes.



Los exministros se hicieron eco de cambios en la financiación del sistema de salud, en concreto del incremento del 12,01 % del valor anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con la cual el Gobierno financia los servicios y tecnologías de salud, aumento que consideran "insuficiente".

Guillermo Alfonso Jaramillo (centro). CORTESÍA - MINISTERIO DE SALUD

La idea de una nueva reforma tributaria

Desde hace varias semanas, el Gobierno Nacional ha empezado a destapar sus cartas con respecto a la idea de una nueva reforma tributaria.

A mitad de enero, durante el Foro Económico Mundial en Davos, el ministro Bonilla comentó la importancia que tiene el sector privado en la economía colombiana e insistió en la necesidad de reducir la tasa nominal del impuesto de renta.

Para eso, agregó Bonilla, se requiere hacer ajustes a la reforma tributaria vigente, con el fin de que la tasa nominal del impuesto de renta de personas jurídicas tenga un descenso de entre 30 y 35%, esto para aliviar la carga fiscal sobre las empresas del país.



(Vea: ¿Por qué el país necesitaría una nueva reforma tributaria? Esto dice Minhacienda).

La idea del Gobierno ya ha tenido reacciones, como la de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), cuyo presidente, Jaime Alberto Cabal, dijo que “Fenalco y otros líderes gremiales del sector productivo han manifestado reiteradamente la necesidad de un plan de choque que reactive la economía, llamado que no ha tenido respuesta. Por el contrario, se conocen, a través de los medios de comunicación y redes sociales, estos mensajes por parte de funcionarios del Gobierno Nacional, que resultan contradictorios, generan más desconfianza, incertidumbre y alejan la inversión”.

Comercio César Melgarejo / EL TIEMPO

Y agregó que es el momento de analizar otras salidas que no afecten el bolsillo de los colombianos, como la reducción del tamaño del Estado y una fuerte austeridad en el manejo de las finanzas públicas, así como la eficiencia en la ejecución de presupuestos y una sólida lucha contra la corrupción.



(Vea: Las críticas de Fenalco sobre propuestas del Gobierno de nuevas reformas tributarias).



“Es inconcebible que ante el actual panorama económico la única salida sea la de implementar nuevas cargas impositivas, que sobrepasan la capacidad de los contribuyentes y que afectan la reactivación y la generación de empleo”, cerró.

PORTAFOLIO

*Con información de EFE