No hay cuentas claras en Minhacienda para la reforma pensional

Un día ha pasado desde que se conoció la nueva ponencia del Gobierno Nacional para la reforma pensional y el debate en esta ocasión se está centrando en la falta de un concepto técnico que analice la viabilidad de este proyecto y las posibles implicaciones fiscales que traerá el mismo para la nación, en caso de ser aprobado.

Al leer el nuevo texto de la reforma se aprecia que pese a que desde el Congreso se hicieron varios llamados al Ministerio de Hacienda para que entregara su opinión sobre el proyecto, este nunca llegó y por esta razón se pasó a segundo debate sin saber el costo que tendrá en mediano y largo plazo.

De acuerdo a lo que se lee en el texto que será debatido, “en lo referente a los conceptos y análisis del impacto fiscal del Proyecto de Ley, se deja constancia que, de manera reiterativa, los honorables senadores de la Comisión Séptima de Senado, en el curso del debate de proyecto de ley, solicitaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se pronunciara”, pero al final esto no sucedió.

Para Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, “nos llamó la atención y nos preocupó que en el texto del gobierno hay una constancia que dice que no tienen estimativos del costo fiscal. Esto es preocupante porque los sistemas pensionales suelen ser muy costosos y sobre todo se pueden volver muy costosos activando las llamadas bombas pensionales”.

Este experto advirtió que no hay que olvidar que en Colombia, 8 de cada 10 ciudadanos no se pensionan y a estos se les verán reducidos sus beneficios con la nueva propuesta.

“Es muy importante que el gobierno y el Ministerio de Hacienda provean al Congreso con cifras claras para que ellos puedan decidir sobre el sistema que más le conviene al país y que no deje empeñado el futuro de los jóvenes”, agregó.

¿Qué dice el MinHacienda?

Al ser consultado sobre las razones por las que no hay concepto fiscal en la reforma pensional, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que por ahora están haciendo “los últimos cálculos sobre qué fue lo que quedó radicado, porque nosotros teníamos una previsión de un concepto fiscal, pero que no podíamos todavía radicarlo porque no sabíamos cuál era el texto que iban a radicar”.

“Hoy se están haciendo esos cálculos, pero lo que sí puedo adelantar es que en la propuesta del gobierno, la reforma genera una disminución de aquí al 2070 en 1% del PIB. Si hay algún cálculo de costo fiscal, lo genera es la ampliación de cobertura del perfil solidario, porque el perfil solidario no estaba incluido. Y una aclaración pertinente, el perfil solidario se va a pagar desde impuestos. No de cotizaciones”, agregó el MinHacienda.

Así las cosas ahora hay que esperar para conocer, según las cuentas de Hacienda, cuánto le costará al país esta reforma, con la que se harán cambios sustanciales al sistema pensional en el país.

