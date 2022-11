Principal objetivo de MinTIC es la renovación del espectro 

En medio del debate entre operadores y Gobierno por las aspiraciones que tiene el Ejecutivo de que las empresas aporten nuevos recursos para la adopción de tecnología 5G, adicionales a los que pagan cada año por la utilización el espectro, la ministra de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, Sandra Urrutia, dialogó con Portafolio.



Con versiones sobre un eventual valor de $10 billones para esa renovación, la funcionaria dijo que aún revisan si se saca a licitación de todo el espectro disponible o por separado.



¿Cuáles son los puntos claves para el Ministerio?



Sabemos que hay un gran reto por delante y es conectar a más colombianos, pero sobre todo conectarlos con propósito. Soy fan número uno del análisis de datos y en el Ministerio hay una gran cantidad de información que hemos venido analizando, con el fin de saber cuáles son esas zonas que aún faltan.



Lo que estamos viendo con los operadores, especialmente con las renovaciones, es que vamos a poder llegar a esos lugares apartados y mejorar en temas como eficiencias, calidad y cobertura.



Vemos que hay una oportunidad valiosa para trabajar articuladamente tanto con esos operadores ISP (proveedores de servicios de internet), con operadores comunitarios o extranjeros y satelitales. Todos son bienvenidos a cerrar la brecha digital.



¿Es decir que todos los actores tendrán cabida?



Sí. Hoy en día uno no se puede casar con una sola tecnología y más teniendo en cuenta la diversidad de Colombia. Pienso que si se incluyen diferentes tecnologías se lograría ser más eficientes y ahorrar en costos. Asimismo, también necesitamos desarrollar el ecosistema, y seguir capacitando al talento local.

La ministra de las TIC, Sandra Milena Urrutia Pérez.

¿Cómo avanzan los diálogos vinculantes?



Con los participantes hemos hecho mucha metodología de orientación para conocer cuáles son esas necesidades latentes. Igualmente hemos visto que muchos no solo llegan con problemas sino que también aportan soluciones. Asimismo, muchos de los jóvenes que han participado en estos diálogos han manifestado que quieren más oportunidades en sus territorios, quieren que les llevemos capacitaciones, cursos para que puedan formarse. Los adultos mayores buscan capacitarse y aprender de las nuevas tecnologías. En conclusión, lo que está pidiendo la gente es conectividad y usabilidad.



¿Cómo seguirán apoyando a los emprendimientos digitales?



Seguiremos con las convocatorias. El Ministerio tradicionalmente ha dejado unos recursos para apostarles a proyectos que capaciten y visibilicen a los emprendedores.

Vamos a seguir patrocinando este tipo de proyectos y acompañamientos; seguiremos llegando a la regiones con todo el paquete completo y formando a más colombianos.



¿Qué papel juega el 5G en la conectividad?



Todas las tecnologías son importantes y me he encontrado, por fortuna, que hay mucho espectro disponible en el país y que es un gran potencial para Colombia. Yo lo veo como un edificio bonito lleno de apartamentos y muchos de ellos están vacíos y eso no puede pasar. El espectro es llenar toda la torre, sacando eficiencias porque esos son recursos para el Estado, pero sobre todo para el beneficio del ciudadano.



Entonces, por ahora estamos en renovaciones, que es un tema muy importante. La ANE (Agencia Nacional del Espectro) está haciendo su trabajo de valorar el espectro, ya que todo el mundo está esperando ese valor. De hecho, no sé de dónde sacaron el valor de los $10 billones en días pasados.



Luego de la renovación, lo que viene es sacar todo el espectro que tenemos y muy seguramente vendrá una decisión de Estado de si nos conviene más sacarlo por separado o conjunto.



¿Cuál es la visión al respecto?



Nosotros vemos todo lo relacionado con las TIC como productividad y como el desarrollo de la sociedad del siglo XXI. Lo vemos como la posibilidad de cambiar vidas, y no lo vemos como ese fin fiscal, además sería ilegal ya que la ley cambió. Lo que pasaba antes es que los recursos llegaban y no se quedaban en el sector. Cuando cambió la ley se le da mayor prioridad a la maximización del bienestar social y va más allá en temas de ampliar la cobertura, mejorar la calidad, renovación tecnológica y en el cierre de brecha.



¿Cuándo se conocerá la fecha de la subasta del espectro de 5G?



Por ahora tenemos como compromiso la renovación del espectro y luego pasaremos a la subasta.



¿Cómo está la relación con los operadores del país?



Va muy bien. Yo siempre he estado muy ligada con esta industria y siempre he estado trabajando de la mano con las empresas.



Creo que el empresariado hace lo mejor que puede y que además es una garantía constitucional. Aquí tenemos que garantizar el desarrollo de la industria, pero adicionalmente desde el Estado uno está para tomar decisiones.



¿Cuál es la meta en conectividad en el país?



Nosotros tenemos una meta y es lograr que el país logre estar conectado en un 85% en los próximos años.



Hoy día solo el 60% de los hogares colombianos están conectados y el 70% está en líneas móviles. Sin duda hay un gran reto.

Johana Lorduy