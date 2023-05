‘La subasta 5G será transparente y objetiva’ dice Mintic

Entre las metas que se ha trazado el Ministerio de las TIC se destaca avanzar en conectividad y crear un ecosistema de innovación que ayude a los emprededores colombianos. Lo anterior lo señaló Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, quién además habló sobre la subasta del espectro 5G y del futuro de las aplicaciones de delivery.

¿Cuál es la estrategia que buscan liderar desde el Mintic?

La visión del Ministerio es que la tecnología tiene que ser el eje transversal del desarrollo de Colombia. Para ello tenemos tres elementos fundamentales.

El primer foco es la conectividad, especialmente en las zonas más apartadas de Colombia y en las zonas populares.



El segundo elemento será consolidar los ecosistemas de innovación, en el que buscamos unir universidades, Gobierno, empresas, emprendedores y capital (crédito popular), porque los emprendedores no solo son las grandes startups, también hay diferentes niveles de emprendedores (como los que hacen parte de la economía popular).



El tercer enfoque es la educación digital. Nosotros tenemos que capacitar y alfabetizar digitalmente a los ciudadanos. Para avanzar en ese propósito hemos adelantado alianzas con el Sena, proyectamos una plataforma virtual, a través de startups, y la conformación de bootcamps enfocado en los estratos uno y dos con el fin de que jóvenes se especialicen en programación.



¿Cómo ven el talento local y qué se debería impulsar?

En el país tenemos lo más importante que es el talento y la creatividad. Aquí tenemos gente capaz y emprendedora, lo que falta es generar las oportunidades. Y si no hay un ecosistema fuerte que le ayude a los emprendedores será muy difícil que estos puedan mantenerse y crecer.



¿A la hora de desarrollar soluciones digitales, dónde el país tendría oportunidades?

Colombia tiene un gran potencial en sectores como el fintech, healthtech y agrotech. Lo que tenemos que hacer es capacitar a la gente. Necesitamos que existan las condiciones para que se creen las empresas.



¿Cuál será la estrategia para que se incluyan las nuevas tecnologías?

En menos de 15 días vamos a lanzar el Centro de Pensamiento y el Laboratorio de Política Pública de Inteligencia Artificial (IA).



Yo he dicho que Colombia tiene que volverse una potencia mundial en inteligencia artificial, porque es la tecnología la que lidera hoy y la IA será esa herramienta que empleen las empresas y muchas no saben cómo, entonces si no se promueve bien y si no se regula, vamos a quedar atrás en el desarrollo.



Hay que recordar que la tecnología no es el fin, es el medio y como medio nos tiene que ayudar a desarrollarnos y si lo sabemos apropiar, la IA será un medio de desarrollo para Colombia.



¿Cómo ven el futuro de las plataformas de ‘delivery’ y de movilidad?

En el país tenemos que entender que las plataformas son fundamentales para el desarrollo. Estas herramientas no solo contribuyen a tener una calidad de vida, sino que también generan empleo. Nosotros vamos a apoyar este tipo de plataformas, pero siempre velando que las condiciones laborales sean las más adecuadas. Esto es dando y dando.



Requerimos que las empresas tengan un compromiso con sus trabajadores, que les den garantías de seguridad social, responsabilidad civil contractual de pensión. Respetamos a las economías colaborativas, pero ellos también tienen que respetar los derechos laborales de los trabajadores.



¿Cómo avanzan en el cronograma de la subasta 5G?

Lo primero que debo decir es que la subasta se mantiene. Aquí hemos conformado toda una infraestructura institucional para que esa subasta sea transparente, sea objetiva y tenga las reglas de juego claras para todos. Para mí el espectro no es un medio fiscalista, sino un medio para conectar al país. Próximamente vamos a estar anunciando los equipos que van a tomar las decisiones de la aprobación del espectro. En principio, el cronograma se va a mantener, quizás se den algunas modificaciones, pero muy mínimas, ya que la idea es adjudicar el 5G antes de finalizar el año.



Frente al precio del espectro, ¿se conocerán los valores?

La ANE es la encargada de hacer ese estudio, además tenemos un estructurador internacional y por supuesto se conocerán próximamente.



¿Cómo viene el despliegue de fibra en el país?

Venimos avanzando en ese proceso. Nosotros vamos a conectar el Pacífico a través de InterNexa, y próximamente nos presentarán un plan para conectar el Pacífico con última milla.



Asimismo, el resto del país se tendrá que conectar a través de la subasta 5G y de las obligaciones que se adquieran.



¿Van a seguir insistiendo en la agencia de ciberseguridad?

Vamos a volver a presentar este proyecto y vamos a trabajar desde el Ministerio. Si queremos montar todo un ecosistema de innovación y llegar a todos los rincones de Colombia, la única forma de que la gente se apropie de la tecnología es que la tecnología sea segura.



JOHANA PAOLA MUÑOZ LORDUY

Periodista Portafolio.