Denuncian irregularidades en contratación en el Ministerio de Minas

Desde la llegada de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se han hecho 179 nombramientos en su cartera, cambiando desde cargos técnicos hasta directivos. Solo el 5 de enero se publicaron 128 resoluciones de nombramientos, algunos de ellos ordinarios y otros en periodo de prueba, según se revela en la página del Ministerio.



Los movimientos han generado un alto grado de incertidumbre en el sector, puesto que los procesos que estaban andando han debido reiniciarse, por lo que los retrasos han sido marcados.



Ahora bien, con respecto a los cambios se han generado una serie de alertas por movimientos irregulares, demandas por trabajadores a quienes no se les pagó tiempo de trabajo y “listas de puestos” generadas desde el Congreso.



Portafolio habló con funcionarios y exfuncionarios de la cartera que narraron una serie de hechos que levantan dudas sobre el manejo organizacional dentro del Ministerio.



Uno de los hechos conocidos por Portafolio es que algunos cambios dentro de la cartera se han hecho con una “lista” que ha llegado desde el Congreso. De acuerdo con algunos testimonios, esto se habría realizado como parte de las negociaciones de la moción de censura promovida contra Vélez. De hecho, la secretaria privada de la ministra es una ficha política, aseguraron, que entró con el objetivo de “enderezar” el Ministerio después de la moción.



Oficnas del Ministerio de Minas y Energía. Ministerio de Minas y Energía

Por esto más personas, incluyendo de áreas técnicas, salieran del Ministerio para que sus cargos se dieran a personas que venían recomendadas desde el órgano legislativo.

No solo eso. Una serie de trabajadores del Ministerio expresaron que se le informó que serían renovados sus contratos; sin embargo, esto no ocurrió y en algunos casos más de un mes no les fue liquidado, a pesar de que laboraron.



El caso del listado se extiende a otras modalidades para manejar los contratos. Otra de las denuncias conocidas es que la ministra Vélez cuenta con un asesor que se encarga de señalar una lista de “infiltrados” dentro de la cartera, argumentando que vienen del Gobierno anterior.



Una de las fuentes confirmó que hay entre 4 y 5 asesores del despacho de la ministra que constantemente revisan las redes de los servidores con el objetivo de hacer un mapeo de sus interacciones. No solo eso sino que este es un factor fundamental en la contratación de nuevos servidores. “No revisan tanto la hoja de vida ni la experiencia sino la ideología”, dijo la fuente.



Por esto también ha habido gran movimiento, puesto que se ha cambiado una gran parte de cargos. Esos “infiltrados” son principalmente funcionarios del gobierno anterior.



Por esto dentro de la entidad se ha creado un ambiente de tensión y constante vigilancia por parte de estos funcionarios.



Con respecto a los asesores, Portafolio conoció también algunos movimientos inusuales. El despacho de la ministra contrata usualmente 3 asesores, igual que los viceministerios.



Sin embargo, con la llegada de la nueva administración se removieron a todos los anteriores asesores y los que entraron, así fueran de otros despachos, llegaron a trabajar específicamente con la ministra.

Esto llevó a que otras dependencias tuvieran menos trabajadores de los requeridos para cumplir con sus funciones. “Lo hizo sin respetar la estructura funcional del Ministerio”, dijo una fuente. Funcionarios que hicieron empalmes con otros cambios de ministros señalaron que incluso en estas situaciones no había tantos cambios, con el objetivo de dar continuidad a los procesos que venían.Una de las denuncias hace referencia a que a estos asesores se les paga por encima de los cargos directivos más altos, algunos de los salarios de estos están muy por encima incluso que el de un viceministro, rondando $18 millones.



La alta rotación ha generado una importante desconexión, aseguran las fuentes, puesto que no hay ninguna estrategia orientando las decisiones. De igual forma, algunas áreas permanecen sin trabajadores, incluyendo la de prensa, por lo que Portafolio no pudo pedir un pronunciamiento oficial.



Empresarios y fuentes del sector también manifestaron que esto está afectando el desarrollo de otras actividades, puesto que ya no se conoce con quién se pueden realizar los procesos y los que llegan a los cargos desconocen el seguimiento que debían llevar.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio