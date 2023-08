‘Vamos a mantener actividad exploratoria de petróleo’

Ayer, el nuevo ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se presentó ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes con el objetivo de abordar temas relacionados con respecto a precios de combustibles.



A la salida del recinto, el jefe de cartera respondió a los periodistas. Uno de los puntos que señaló fue que buscarán mantener la actividad exploratoria.



“Vamos a explorar en clave de energía y esa es la tarea de la transición”, dijo y añadió que “nuestra tarea es incorporar reservas con lo que mantener la actividad es importante”.



Cabe recordar que la política que se ha mantenido durante este Gobierno es la de no asignar contratos nuevos de exploración y producción de hidrocarburos.



Camacho resaltó que por el momento esta política no ha cambiado.



Con respecto al tema de nuevas energías, el ministro hizo un llamado a la industria para apuntar a nuevas tecnologías, como el hidrógeno.



“El país tiene que empezar a buscar otros energéticos, hidrógenos, y tenemos que empezar a desarrollar geotermia”, destacó Camacho.



Cabe recordar que las reservas de crudo, de acuerdo con cifras oficiales, se traducen en una autosuficiencia de 7,5 años, menor a los 7,6 años que se tenían al cierre del 2021 e implica una caída.



Por su parte, en el caso de las reservas probadas de gas natural disminuyeron 11%, principalmente por la caída en las revisiones técnicas.



Adicionalmente, en los documentos de la transición energética, el Gobierno estima una caída en los próximos años en la demanda de combustibles líquidos y gas, que se supliría con electricidad.



