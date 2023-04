Guillermo Jaramillo trabajará de nuevo con Petro: es el nuevo Minsalud

La inesperada salida de varios ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro vino acompañada de los nombramientos de los jefes de cartera entrantes.



Uno de los ministerios que vio la salida repentina de su cabeza más visible fue el de Salud, con el adiós de Carolina Corcho, quien fue la encargada de liderar el proyecto de reforma a la salud.



Quien entra al Minsalud es Guillermo Alfonso Jaramillo, pero ¿quién es el nuevo ministro y cuál ha sido su trayectoria?



El perfil del nuevo Minsalud

Guillermo Alfonso Jaramillo es médico cirujano de la Universidad del Rosario, con estudios profesionales en cirugía cardiovascular en The Swedish Board of Health and Wellfare, en Suecia, y cirugía cardiopediátrica en en Hospital Universitario de Uppsala, también el el país del norte de Europa.



Jaramillo fue secretario de Salud de la ciudad de Bogotá durante la administración de Petro como Alcalde Mayor. En la misma administración también fue secretario distrital entre 2013 y 2014.



Otros cargos que ejerció en la política colombiana fueron: Representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y gobernador del Tolima y alcalde de Ibagué designado en el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco.



