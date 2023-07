Gobierno descarta subsidio para taxistas

Luego de que se anunciará un ajuste en los precios del servicio de taxis en el país, el Ministerio de Transporte confirmó que en las próximas semanas se revisarán y analizarán las tarifas en el territorio nacional para definir de cuánto será el aumento.



Según explicó la cartera de Transporte este incremento busca compensar el alza de la gasolina y el desarrollo de nuevas tecnologías.



Además, señaló que a la fecha se han realizado más de 17 reuniones con el gremio de taxistas a lo largo del país para conocer los avances en los compromisos pactados entre ambas partes, incluyendo los nuevos valores que tendrá el servicio.



“En las reuniones con el gremio de taxistas solicitamos la información suficiente para tener todas las cartas sobre la mesa. Entre la Superintendencia de Transporte se revisará y analizará las tablas de valores. Para esto se expidió una circular para recibir todas las observaciones hasta el 21 de julio, y poder definir las nuevas tarifas”, destacó el viceministro de Transporte, Carlos Enríquez Caicedo.



En los encuentros, el Ejecutivo ha presentado alternativas y propuestas con el fin de aportar al pacto por la movilidad sostenible y saludable, teniendo en cuenta tanto el bienestar de los usuarios como de los trabajadores del sector.



Taxis.

En lo que se refiere a las tarifas de combustibles y a un subsidio para los taxistas, Caicedo indicó que está opción está descartada.



“Cuando llegamos al Gobierno Nacional encontramos un déficit en el Fondo de Estabilización de 50 billones de pesos, debemos tener la claridad que no podemos abrir un espacio más que nos permita incrementar esa deuda”, afirmó el funcionario.



Al respecto, el Mintransporte declaró que desde la cartera se está buscando agilizar todas las tareas pendientes con este gremio y con ello compensar que ese no subsidio permita tener salidas a las problemáticas del sector, que no solo involucran a la gasolina.



